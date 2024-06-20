探討與「香港味道」相關的趣聞逸事　小說系列分享會｜何故專欄

2024年6月16日，我在誠品生活尖沙咀店，主講了主題書展【Eatology以食養志】的其中一場主題活動：「在飲食文學中尋找香港味道」——《回憶中的香港味道》小說系列分享會。



圖片來源：筆者

感謝大家在父親節正日抽空到場支持！除了熟悉的讀者、聽眾、飲食界和演藝界友好，還有香港大學工程系的同班同學、母校華英中學美術老師吳加里老師（加里叔叔）、以及在金碧酒家認識的新朋友，座無虛席，非常熱鬧。吳加里老師特別送上由他親筆繪畫的「雞尾包」，很有意思的畫作，正呀喂！

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是次分享會，配合「以食養志」的主題，我由《回憶中的香港味道》小說系列的創作緣起開始，分享如何由專注「打邊爐」到探索不同的「香港味道」，如何逐步建立起個人風格發展出以香港人實際生活群像為基礎的「飲食文學」，如何將不同本地特色美食故事改編成為「餐飲劇場」，並且如何將「香港味道」隨著這些「餐飲劇場」帶到香港以外的地方，和大家一同探討與「香港味道」相關的趣聞逸事，一同回顧籌辦不同「餐飲劇場」的心路歷程⋯⋯

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從去年5月至今，短短一年之內，我夥拍了不同的團隊，已經改編了6個收錄於《回憶中的香港味道》小說系列的故事，分別在香港及台灣，舉行了10次不同類型和內容的「餐飲劇場」：第一回《餐桌上的戰爭》，先後在2023年5月23日、7月13日及7月14日，於金碧酒家演出；第二回《準備好大吃一場》，一再延期後，在2023年9月7日配合「富嘉閣經典名菜夜宴」，於富嘉閣演出；第三回《那個下午，我在露台煎西多士》，先在2023年12月23日，於香港文化中心「牧羊少年與他的浮萍」演出，其後在2024年2月23至25日，於台灣演出了9場，當中4場國語、5場粵語；第四回《茶餐廳的親善大使》，先後在2024年1月28日及3月3日，於檀島咖啡餅店演出；第五回《一千零一個開心的理由》，先後在2024年4月21日及5月9日，於金碧酒家演出，前者更連同「彩虹邨文化導賞團」，為參與者帶來嶄新體驗；原本打算7月舉行的《幸福聯婚》，提早在2024年5月15日，趕及於富嘉閣結業前公演。此刻驀然回首，非常感恩同時，也明白任重而道遠。

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除了回顧，我們亦展望了未來有關「香港味道」的活動。由邱萬城主演的《茶餐廳的親善大使》，將會跟不同茶餐廳合作，7月11日，率先在興華茶餐廳，教導大家「茶餐廳的餐飲禮儀」；7月香港書展後，我打算按照《回憶中的香港味道》卷一【移民前的最後100餐】的劇情，舉行「走讀新蒲崗」，一邊行走、一邊閱讀、更重要是一起品嚐故事裡的「香港味道」，詳情隨後公佈。

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這天我們除了「以食養志」，也是《回憶中的香港味道》卷一增訂版的首賣會。任性的我，在這個增訂版，不只重寫了【吃完這片肥牛便分手】的部分情節，也新增了短篇故事【囧宴──人類歷史上最幸福快樂的婚宴】，這是早前演出的《幸福聯婚》的藍本，亦是我從《打邊爐》過渡到《回憶中的香港味道》的惡搞作品。

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是次分享會圓滿結束，感謝大家的支持和鼓勵，特別是即場購買了《回憶中的香港味道》卷一增訂版的讀者和友好！《回憶中的香港味道》卷三即將在香港書展推出，期待到時候再跟大家見面，一起繼續「在飲食文學中尋找香港味道」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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