提香名作《逃往埃及途中歇息》經歷失落與盜竊　天價再現拍賣場

【提香/ Titian/ 拍賣】藝術品被盜的事件在歷史上屢見不鮮,或多或少佐證了作品的吸引力和價值,甚至增添了傳奇色彩。文藝復興時期最偉大的畫家之一提香(Titian)一幅著名畫作《逃往埃及途中歇息》(Rest on the Flight into Egypt)曾經落入拿破崙軍隊之手,來到現代亦曾被盜,輾轉間被發現在車站一個膠袋內。離奇的經歷令人印象深刻,即將上拍的估價亦令人期待,2,500萬英鎊之天價有望刷新畫家的拍賣紀錄。



《逃往埃及途中歇息》(Rest on the Flight into Egypt)(圖片來源:佳士得)

《逃往埃及途中歇息》即將於7月2日在倫敦佳士得上拍,畫作之炙手可熱,甚至在拍賣舉行之前已經找到了買家。意大利文藝復興後期畫家Tiziano Vecellio(簡稱Titian/提香),被後世譽為徹底改變了威尼斯畫派的代表人物,繪畫技法堪稱登峰造極,主要作品以宗教和古羅馬神話為題材,特點是畫面布局帶有充滿戲劇性的氛圍,突顯畫中人物的人體線條和動感。他藝術創作生涯長達六十多年,一生傳奇,作品亦然,《逃往埃及途中歇息》創作於1508至1511年間,是為畫家早期的作品,卻已顯露出其過人的特色。曾是貴族皇室的珍藏,於1809年在拿破崙軍隊佔領了維也納時遭到掠奪並運到巴黎,直到1815年才歸還維也納,自此之後流轉在私人藏家手中。

提香自畫像(1567年),現收藏於馬德里普拉多博物館(圖片來源:Wiki)

來到90年代,畫作繼續其曲折命運,遭到盜竊之後長達7年,2002年才被專門搜索失落藝術品的專家尋回,被發現時竟然在倫敦一個公車站的膠袋當中,搜索畫作的其中一個難度,相信是因為其尺幅僅有46.2×62.9cm,遠比他後來眾多著名的大型宗教畫小得多,是為他早期最傑出的小型作品之一,而且保存完好使吸引力大增。作品上一次被放上拍賣場上已經是1878年,所以是次上拍相當矚目。

《逃往埃及途中歇息》尺幅僅有46.2×62.9cm(圖片來源:佳士得)

提香早期的畫作別具詩意,他亦開創了一種田園氣氛風景畫風格,深深影響著當時的威尼斯畫派。在提香的筆下,風景不僅是背景,亦有著增強畫面意義、有助於敘事的重要作用,一山一木都被賦予了戲劇性的角色,例如為畫中人物延續輪廓與肢體動作。這種在大自然中描繪人體的方式相當創新,亦有助於展現出非凡的人性。《逃往埃及途中歇息》描繪了聖家三口耶穌、瑪利亞和約瑟逃往埃及的途中歇息的景象,故事源於聖經《馬太福音》,聖母手持嬰孩耶穌端坐在樹蔭下,約瑟則在樹旁注視著他們,背景是綠意盎然的田園、藍天白雲組建出祥和的氛圍,作品有別於常見的宗教畫,更貼近於日常風格。

《逃往埃及途中歇息》多年來是貴族皇室的珍藏,在David Teniers所畫的《The Archduke Leopold Wilhelm in his Picture Gallery in Brussels》中可見,畫作置於木門的右方。David Teniers是為17世紀西屬尼德蘭總督利奧波德・威廉大公的策展人。(圖片來源:佳士得)

另外提香的色彩運用亦為人所津津樂道,以此作為例,巧妙地利用對比色組合激活了畫面,聖母飽和的紅色長袍置中,與藍色布料形成鮮明對比,另外約瑟的衣服黃紫互補點亮了左邊的構圖。提香對於明暗對比亦獨具匠心,往往能夠賦予人物豐富的立體感和質感,擅於捕捉光影變化使得畫面散發出柔和迷人的光澤。作品的創作時期,是威尼斯作為世界上既富有又國際化城市的時期,是為染料、紡織品和玻璃的貿易中心,所以不難找到珍貴的進口顏料,以致此時的藝術創作尤以活力和絢麗的色彩而聞名。