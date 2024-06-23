提香名作《逃往埃及途中歇息》經歷失落與盜竊　天價再現拍賣場

【提香/ Titian/ 拍賣】藝術品被盜的事件在歷史上屢見不鮮，或多或少佐證了作品的吸引力和價值，甚至增添了傳奇色彩。文藝復興時期最偉大的畫家之一提香（Titian）一幅著名畫作《逃往埃及途中歇息》（Rest on the Flight into Egypt）曾經落入拿破崙軍隊之手，來到現代亦曾被盜，輾轉間被發現在車站一個膠袋內。離奇的經歷令人印象深刻，即將上拍的估價亦令人期待，2,500萬英鎊之天價有望刷新畫家的拍賣紀錄。



《逃往埃及途中歇息》（Rest on the Flight into Egypt）（圖片來源：佳士得）

《逃往埃及途中歇息》即將於7月2日在倫敦佳士得上拍，畫作之炙手可熱，甚至在拍賣舉行之前已經找到了買家。意大利文藝復興後期畫家Tiziano Vecellio（簡稱Titian／提香），被後世譽為徹底改變了威尼斯畫派的代表人物，繪畫技法堪稱登峰造極，主要作品以宗教和古羅馬神話為題材，特點是畫面布局帶有充滿戲劇性的氛圍，突顯畫中人物的人體線條和動感。他藝術創作生涯長達六十多年，一生傳奇，作品亦然，《逃往埃及途中歇息》創作於1508至1511年間，是為畫家早期的作品，卻已顯露出其過人的特色。曾是貴族皇室的珍藏，於1809年在拿破崙軍隊佔領了維也納時遭到掠奪並運到巴黎，直到1815年才歸還維也納，自此之後流轉在私人藏家手中。

提香自畫像（1567年），現收藏於馬德里普拉多博物館（圖片來源：Wiki）

來到90年代，畫作繼續其曲折命運，遭到盜竊之後長達7年，2002年才被專門搜索失落藝術品的專家尋回，被發現時竟然在倫敦一個公車站的膠袋當中，搜索畫作的其中一個難度，相信是因為其尺幅僅有46.2×62.9cm，遠比他後來眾多著名的大型宗教畫小得多，是為他早期最傑出的小型作品之一，而且保存完好使吸引力大增。作品上一次被放上拍賣場上已經是1878年，所以是次上拍相當矚目。

《逃往埃及途中歇息》尺幅僅有46.2×62.9cm（圖片來源：佳士得）

提香早期的畫作別具詩意，他亦開創了一種田園氣氛風景畫風格，深深影響著當時的威尼斯畫派。在提香的筆下，風景不僅是背景，亦有著增強畫面意義、有助於敘事的重要作用，一山一木都被賦予了戲劇性的角色，例如為畫中人物延續輪廓與肢體動作。這種在大自然中描繪人體的方式相當創新，亦有助於展現出非凡的人性。《逃往埃及途中歇息》描繪了聖家三口耶穌、瑪利亞和約瑟逃往埃及的途中歇息的景象，故事源於聖經《馬太福音》，聖母手持嬰孩耶穌端坐在樹蔭下，約瑟則在樹旁注視著他們，背景是綠意盎然的田園、藍天白雲組建出祥和的氛圍，作品有別於常見的宗教畫，更貼近於日常風格。

《逃往埃及途中歇息》多年來是貴族皇室的珍藏，在David Teniers所畫的《The Archduke Leopold Wilhelm in his Picture Gallery in Brussels》中可見，畫作置於木門的右方。David Teniers是為17世紀西屬尼德蘭總督利奧波德・威廉大公的策展人。（圖片來源：佳士得）

另外提香的色彩運用亦為人所津津樂道，以此作為例，巧妙地利用對比色組合激活了畫面，聖母飽和的紅色長袍置中，與藍色布料形成鮮明對比，另外約瑟的衣服黃紫互補點亮了左邊的構圖。提香對於明暗對比亦獨具匠心，往往能夠賦予人物豐富的立體感和質感，擅於捕捉光影變化使得畫面散發出柔和迷人的光澤。作品的創作時期，是威尼斯作為世界上既富有又國際化城市的時期，是為染料、紡織品和玻璃的貿易中心，所以不難找到珍貴的進口顏料，以致此時的藝術創作尤以活力和絢麗的色彩而聞名。