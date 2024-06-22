《哥斯拉-1.0》的倖存者綜合症探討　或有政治隱喻？｜湯禎兆專欄

對我來說，《哥斯拉-1.0》的焦點在於探究倖存者綜合症的困擾。日本一向是受災國，無論是天然又或是人為的均與島國有緣。最近播放的日劇《BLUE MOMENT》，以氣象預測為素材重心，同時亦有倖存者綜合症的正面探討。第四集直接指出出口夏希飾演的女主角雲田彩，恰正是倖存者綜合症的患者——目睹姊姊在風災中淪為傷殘人士，自己卻得以倖存於是而產生沉重的內疚感，難以正常生活下去。

文：湯禎兆｜原題：《哥斯拉-1.0》的倖存者綜合症



（《哥斯拉-1.0》電影劇照）

《哥斯拉-1.0》由始至終的焦點也同樣放在倖存者綜合症上。只不過雲田彩面對的是被動的倖存內疚壓力，而神木隆之介飾演的敷島浩一要面對的卻是主動而成的，由此而份量更倍增。倖存者綜合症的主要特徵如對其他人死亡時仍然活著感到內疚；對他們未能做的事情感到內疚；對他們所做的事情感到內疚——以上的三大條件，均在浩一身上具備（情節上太明顯，不用再多加解釋）。

《哥斯拉-1.0》劇照

不過更重要的，我覺得反而在背後的隱喻身上。在《哥斯拉-1.0》的文本中，倖存者顯然就是旁觀者的化身，浩一首次的逃避，其實是不做送死的「特攻」，從而流露出反盲目軍國主義的立場。但其後的逃避均針對哥斯拉而發，那當然有美帝逼迫的投射，但更重要的是對權力的怯懦，由是才出現一而再的纏身悲劇。文本上的「治病」良方，就是正面迎擊內疚的源頭。有趣的是，在這一點上《哥斯拉-1.0》及《BLUE MOMENT》均作出相同的安排——浩一打算以「特攻」和哥斯拉同歸於盡（跳傘逃生是橘宗作介入後的後路），而雲田彩則加入ＳＤＭ成為一員。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）