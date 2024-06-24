Hyukoh標誌性唱片封面背後人物：韓國藝術家盧尚號｜亞洲藝術新星

【亞洲藝術新星100】作為韓國獨立樂隊領軍人物，Hyukoh作品一直受不少矚目，音樂以外，眾多元素堆疊的唱片封面也是其標誌之一，幾乎一看到封面便能認出是該團出品。不少封面均出自韓國藝術家盧尙號（Noh Sangho）之手，除了繪畫，他更橫跨3D動畫以及裝置等媒介，近年亦和NewJeans、 LE SSERAFIM等大熱藝人合作3D設計，吸引Beenzino、Slom等不少獨立音樂人關注，可以說是近年最「潮」的韓國藝術家之一。



盧尚號1986年出生於韓國首爾，後來在弘益大學獲得版畫學士學位，並於2022年在首爾科技大學獲得造型藝術碩士學位。不少人認識盧尚號都是因為Hyukoh唱片封面，他一共操刀《20》、《22》、《23》與《24》四幅專輯封面創作，其作品畫面荒誕、元素眾多，又恰巧被水彩柔和色調中和，風格鮮明讓人印象深刻。若是說這幾張唱片為樂團打下了聽眾基礎，那麼盧尚號作品則是確立其視覺語言不可忽略一部分。

Noh Sangho《The Great Chapbook 3》，2021（Arario Gallery）

Noh Sangho《The Great Chapbook 3》，2021（Arario Gallery）

盧尚號每天瀏覽社交媒體搜集圖片素材，其系列作品「The Great Chapbook」從網絡圖片獲取靈感，創作各式人物圖像，有的穿著時尚、一些則裝束怪誕，在各自位置各自表演不同行為，碎片化圖像讓觀賞變成一種趣味行為。在這個系列中，盧尚號使用複寫紙（Carbon Paper）作為媒介，這種紙通常是夾在其他紙張中作為轉印文字或圖片之用，他利用媒介特性，將不同平台圖像複製、黏貼再加以轉化，把自己化為資訊過濾器，將腦海裡留下印象重新通過畫筆創作，輸出成紛繁畫面。

隨著人工智能技術發展，盧尚號後期創作過程融入了Dali以及Midjourney等AI技術，衍生出《Holy》系列。他嘗試用AI重新創作現實世界可見景物，譬如他會以人工智能創建東歐村莊風景，然後疊加前一天用AI創建的鹿，用Photoshop或是3D工具將不同元素排列，再以自己方式將畫面移到畫布之上。由於技術所限，即使AI盡可能創造「真實」圖片，所創造影像經常與現實邏輯偏離，譬如可能會有長著六個手指的手掌、大型燃燒雪人或是兩頭小鹿。盧尚號認為這些場景幾讓人驚歎又讓人恐慌，有如宗教中各種「奇蹟」，並想像自己是物質與電子世界之間「通靈者」，故以《Holy》命名這一系列畫作。

繪畫創作以外，他還涉獵插畫、漫畫等類型創作，近年更嘗試3D影片創作。而他經營的「.Pic」工作室不僅提供藝術指導，也合作3D作品創作，合作對象包括Aespa以及NewJeans等當紅Kpop團隊，從歌詞影片到粉絲專屬影片都有參與。他一共經營四個不同社交媒體賬號，將自己作品分門別類，有興趣讀者不妨加以關注，留意其最新作品。