「金繼OREO」品味不完美之美　裂縫也是美學人人自創獨特藝術品

「一擰、一舔、一浸」是OREO家傳戶曉的口號，可惜餅乾易碎，往往在「一擰」的階段已將餅乾分裂成碎塊，有時會令大家失望。有見及此，品牌推出了限定的「奶油黏合劑」，用於修復破碎的餅乾，使之重獲新生，這個概念啟發自日本著名修補器具的技術「金繼」（Kintsugi）。品牌擅於解決問題，將失望化為驚喜，還鼓勵大家動手創作自己的藝術品，是為一個好設計。



圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made

OREO作為全世界最受歡迎的餅乾產品之一，向來搞作多多，聯乘品往往極受歡迎，例如能夠拍出天價的「SUPREME OREO」，還有隱藏了極罕「夢夢」的「Pokémon OREO」，OREO早已不是一塊朱古力夾心餅，而是潮流和文化的符號，甚至是玩具。此外，OREO本身亦能激發創意，例如將三層設計拆解成「O」、「RE」、「O」，化成無數組合方程式的Meme圖，有說「RE」代表了「CREAM」中間的字母，而「O」則是兩塊圓形的餅乾。有網民戲言為何品牌沒有推出沒有夾心的版本？因為這樣就並非OREO而是OO了。

將OREO拆解成「O」、「RE」、「O」，化成無數組合方程式（圖片來源：OREO）

OREO創立於1912年，多年來歷久不衰，甚至在同類產品中的銷量長期位居第一。品牌受歡迎的原因大家可能都知道，就是高互動性，無論是任由用家激發創意，還是「一擰、一舔、一浸」的口號，目的都是提高互動，從而創造記憶點，加強用戶忠誠度。追源溯流，品牌口號最初出現在40年代，當時品牌的銷售人員發現不少女性可能為了顧及儀態，會將OREO拆開食用，由於夾心奶油的黏合性強打開餅乾要用「擰」的方法，做就了與別不同的互動方式，慢慢發展成官方標語。

圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made

圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made

建基於「一擰、一舔、一浸」這三個步驟，還引領用家發現DIY的可能，打開了潘朵拉的盒子。正常我們不會去「玩」食物，但偏偏OREO主動讓用家去玩，然後發現拆解開夾心餅之後的無窮可能，簡單地將之融入甜品或雪糕，甚至創造出各式各樣的創意「黑暗料理」。基於DIY的理念與OREO的無縫接合，也催生出是次的「金繼OREO」（OREO Kintsugi），自產品推出時已吸引大量用家動手製作。

「金繼OREO」吸引大量用家動手製作自己的金繼藝術品（圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made）

（圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made）

（圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made）

乍看這支奶油黏合劑的廣告，還以為是出自日本的OREO，原來是來自於巴西，由OREO與當地廣告代理Leo Burnett Tailor Made合作推出。基於一個常見的問題而作出革新：人們因為餅乾碎了而感到失望，透過來自日本的傳統工藝技術來解決問題，在餅乾上塗上更多的奶油，還能夠提升風味，將之變得獨一無二。日本的「金繼」技術相傳是來自15世紀，一位名為足利義政的將軍不小心打破了他最心愛的茶碗而懊惱不已，唯有將之送到原產地中國作修復，可惜回來的卻是用金屬線和釘子固定好的茶碗，除了影響美觀，甚至依然有漏水問題。

日本傳統工藝技術金繼（圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made）

日本傳統工藝技術金繼（圖片來源：OREO / Leo Burnett Tailor Made）

後來將軍拜託日本的工匠研究新的方法，最後得到一種利用漆作黏合，再灑上金粉修飾的方式，完成品比起之前更為耐用、更加美觀，裂縫變成了獨一無二的紋理，令器具搖身一變成為藝術品。「金繼」與日本侘寂美學的理念不謀而合，裂縫並非缺憾，轉一個角度來看也可以是優雅的線條，更具備了故事性與內涵，接受事物無常與變化的定律，亦尊重損壞的物件，推崇修復和重覆使用。是次的金繼OREO將破碎餅乾的負面看法轉變為有趣的體驗，繼承了金繼的文化意義和美學，為簡單平常的一塊餅乾賦予深層價值。