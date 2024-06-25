攝影師深入日本廢棄軍艦島　人口密度最高地區何以變成著名鬼城？

端島是一個位於日本西南端的小島，距離九州長崎港約 20 公里。因它的外型和三菱重工建造的戰艦土佐號相似，因而被稱作軍艦島。十九世紀工業化浪潮中，在島上發現了煤層，由三菱財閥經營採煤的業務。在煤礦的周圍，建有由鋼筋混凝土建成的住宅群，工人定居在島上，人口急遽增加，小礦島迅速成為一個現代化的小城市。

文：moom bookshop｜圖片來源：Yves Marchand、Romain Meffre《軍艦島》



《軍艦島》（圖片來源：https://moom.cat/l/EDKa21)

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在 1950 年代，軍艦島成為世界上人口密度最高的地區，而人口最多的時期是在 1960 年，共有 5267 人居住，人口密度是當時東京特別區的九倍。島上除了有礦場施設外，還有住宅、學校、店鋪、醫院、寺院、電影院、理髪店等。端島的煤礦於 1974 年 1 月關閉，所有的居民於同年離開，出入的港口被封閉，從那時起，該島成為今日世界著名的鬼城。

《軍艦島》（圖片來源：https://moom.cat/l/EDKa21)

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如今，軍艦島的繁榮已不在，只剩下寂靜的遺址在海面上，如同一個失落而神秘的世界，令人不禁好奇過往的種種故事。2015 年，在封島 40 多年後，軍艦島以「明治工業革命遺蹟」的名義被列入世界文化遺產，作為 20 世紀日本高速現代化的見證。

《軍艦島》（圖片來源：https://moom.cat/l/EDKa21)

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當你凝視它的外觀，你會感受到時間的流逝──這是一種永遠在變化的東西。

《軍艦島》（圖片來源：https://moom.cat/l/EDKa21)

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為了紀錄軍艦島的遺跡，法國攝影雙人組 Yves Marchand 與 Romain Meffre 前往島上，展開一場攝影計畫，這種遭人遺忘的大型廢墟，一直是他們長年關注的題材。從第一個礦坑落成至今，軍艦島歷經了 130 多年的發展，如今看起來像被轟炸過一樣。礦場空空無人，住宅崩塌，野草蔓延，一幅世界末日的景象，但對兩位攝影師來說，這裡反而是夢幻之地，他們關注的正是這種能反映衰敗與腐朽的巨大物質：廢墟。

《軍艦島》（圖片來源：https://moom.cat/l/EDKa21)

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「我們總是在尋找那些反映了社群聚落和集體命運的建築⋯⋯」兩位攝影師說。在美麗的廢墟攝影背後，實際上反映了時間的永恆觀點，即萬物皆有消逝的一天，如同我們有限的生命。「這讓人類和他們的建築在消失之際，產生一種明顯相似的共同命運。」

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本書《軍艦島》由 Yves Marchand 與 Romain Meffre 所拍攝，兩人於 2008 與 2012 年分別前往軍艦島，紀錄了現存的建築、景觀與室內風貌。書中交替出現的黑白歷史影像，則是伊藤千行的作品。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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