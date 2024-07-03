玩轉腦朋友2｜阿焦是茶壺化身、阿厭不穿鞋　新角設計有何巧思？

【玩轉腦朋友/ 動畫/電影/設計】迪士尼與彼思電影《玩轉腦朋友2》7月11日將於香港正式公映，電影一開畫即成為美國史上票房第二高動畫電影，上星期起在港放映優先場亦獲不少好評。這次電影延續第一集「腦朋友」設定，除了有阿樂、阿愁、阿驚、阿燥和阿憎五位情緒專員，還加入阿焦、阿羨、阿厭和阿尷四個新角色。



最近彼思動畫藝術總監Deanna Marsigliese就在社交媒體分享代表焦慮的新角色「阿焦」（Anxiety）以及表達厭世的「阿厭」（Ennui）設計靈感，不妨來看看角色形象背後有什麼巧思？



《玩轉腦朋友2》四位新角色，左起為阿尷、阿焦、阿羨以及阿厭（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

阿焦其實是阿驚親戚？

新角色阿焦身體瘦瘦長長，同時又有一雙善於表達大眼睛，可能會讓人想起另一位「腦朋友」阿驚（Fear）。實際上，設計師就是將阿焦定位成阿驚的親戚。Deanna Marsigliese認為驚慌以及焦慮兩種情緒有關聯，驚慌是對威脅的即時反應，而焦慮則是對未來可能發生之事感到不安，所以兩者在外型上相似又有不同。

阿焦初始湖綠色設計（deanna_marsigliese/IG）

一開始阿焦其實是湖綠色設計，但後來經過連串試驗，團隊覺得橙色才最能代表焦慮能量。既然是代表焦慮，阿焦的行為舉止當然旨在將內心混亂和不安直觀化，所以能看到她通過顫抖、抽搐、緊縮、扭曲等各種方式釋放緊張，Deanna Marsigliese表示阿焦是茶壺化身，隨時可能壓力「爆煲」。

Deanna Marsigliese表示阿焦是茶壺化身，隨時「爆煲」（deanna_marsigliese/IG）

至於角色標誌性頭髮設計則是來自為彼思製作模型的Greg Dykstra，當時他找來鴕鳥羽毛作為阿焦頭髮，所以就有了根部僵硬且尖端輕盈設計，每一次細微抽動和顫都特別明顯。而阿焦條紋衫設計實際上也是為了增加了角色緊張感，在原設計中服裝上線條會與她心跳同步閃動。

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阿厭不穿鞋是因為「不想努力了」？

阿厭原名「Ennui」來自法文（Walt Disney Studios FB）

另一位新角色阿厭同樣由Deanna Marsigliese參與設計，阿厭原名「Ennui」來自法文，英文台詞將此詞翻譯成「無聊」（Boredom），但Marsigliese認為這個詞語更包含疲憊、不感興趣等意思，是一種對生活普遍不滿，接近中文的「厭世」。她認為這種煩厭是基本需求得到滿足，擁有「特權」人群才會出現的情感。所以阿厭在設計時是天后（diva）、名媛（debutant）以及公主三者結合體。

阿厭設計原稿，角色一出場便已「躺平」（deanna_marsigliese/IG）

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阿厭全身都像糖漿一樣，慵慵懶懶非常柔軟，一出場就「躺平」在長椅上，這張長椅正正是對原先天后概念致敬，讓阿厭有一個華麗的地方休息。在服裝方面，阿厭雖然身穿運動服看起來毫不費力，但Deanna Marsigliese讓觀眾想像其布料非常豪華且超級柔軟，而阿厭不穿鞋同樣是特別設計，因為穿鞋需要努力，自然不是阿厭作風，至於超大襪子則是留有充足空間方便她在房間裡拖行。其行動設計自然也極度厭世，她永遠不會挺直身體，只以最小力氣完成動作。

新角色「Shame」因種種原因未被採用（deanna_marsigliese/IG）

Deanna Marsigliese透露原先還設計了新角色「Shame」（編譯：羞恥），但就因為種種原因沒有在電影中採用，在她設計中「Shame」比其他「腦朋友」體型更大，象徵羞恥心會掩蓋其他情緒，更會隨著時間變大，而灰暗配色則是代表這是主角韋莉陰暗面。Deanna Marsigliese在社交媒體亦有分享以往其他角色設計點滴，有興趣讀者不妨關注其帳號密切留意。