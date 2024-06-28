建築巨擘貝聿銘首回顧展全面看　細究羅浮宮金字塔、中銀大廈建造

【貝聿銘展覽/建築】從巴黎羅浮宮金字塔到香港中銀大廈、北京香山飯店，貝聿銘的名字與創新、美學及超越時代設計密不可分。其職業生涯縱貫七十載，各備受矚目建築項目橫跨多個大洲，奠定了他在建築史和流行文化領域地位，還有對後世深遠影響。



貝聿銘雖為二十世紀和二十一世紀最具影響力建築師之一，卻一直未有展覽全方位介紹其人生軌跡以及建築作品，這次「貝聿銘：人生如建築」展覽則是補上這個空檔。此回顧展籌備七年，展出逾 400 件展品，包括一系列來自機構或私人收藏之繪圖手稿、建築模型、相片、錄像和其他檔案紀錄，當中不少展品將首次公開亮相。



貝聿銘站於麻薩諸塞州多切斯特的甘迺迪總統圖書館暨博物館外（Ted Dully/The Boston Globe via Getty Images，圖片由M+提供）

展覽分為六大主題，首先是從貝聿銘成長以及修讀建築學經歷開始鋪墊，為觀眾展示其跨文化底蘊。雖然被貝聿銘是以文化地標而聲名大噪，其職業生涯卻是從對房地產和城市規劃項目開始。展覽第二部分則是介紹貝聿銘於哈佛大學畢業後，任職於紐約房地產商齊氏威奈公司所參與項目，不少並着眼於為公共房屋和低收入社區改善環境。

展覽輔以模型展示中銀大廈地理位置以及設計（攝：梁嘉欣）

這部分關於紐約基普灣廣場（ Kips Bay Plaza）介紹相當值得一看，紐約基普灣廣場公寓原是為低收入人士設計，不同於當時大部分房屋使用磚或混凝土作為建材，貝聿銘創新地使用鋼筋混凝土，合併建築結構和外牆，讓空間變得更大、更開闊，今時今日基普灣廣場公寓已變身高級住所。至於港人熟悉的中銀大廈設計在這部分亦有集中介紹，展覽輔以模型展示建築所在地形，原來該地皮被市政結構包圍，將入口設計在花園道是別有考究。

70年代貝聿銘參與美國華盛頓國家美術館東館設計，那些透明的玻璃金字塔，就像見到日後法國巴黎羅浮宮擴建的雛型。（Wikipedia）

蔡國強《春秋：應貝聿銘先生的邀請為蘇州博物館新館作的計劃》（M+）

第三部分聚焦貝聿銘所設計的博物館，當中展出了其代表作華盛頓國家美術館東館設計理念，貝聿銘妥善解決梯形地皮所帶來限制，兩棟三角形建築對角聳立，完美平衡視覺又兼顧功能，讓貝聿銘因而蜚聲世界。這部分展覽亦展示他與亨利．摩爾和趙無極等藝術家緊密合作，能看到不少雕塑複製品，亦有蔡國強為蘇州博物館創作原作展出。

展廳複製羅浮宮金字塔鋼架模型

展覽重現玻璃金字塔模型，並展出當時相關新聞報導（M+）

展覽其中一亮點必然是對「大羅浮宮計劃」之詳細介紹，當時法國總統密特朗決定佔用財政部大樓擴建羅浮宮，指定貝聿銘作為改造計劃負責設計師，他對準羅浮宮建築中心位置，決定重新規劃主要入口，著名的玻璃金字塔便是由此而來。項目面對不少非議，展覽不僅重現貝聿銘為了說服巴黎群眾所製作的鋼架模型，也展示當時不同新聞剪報，充分說明貝聿銘在權力關係間周旋手腕。

羅浮宮以外，貝聿銘不少項目都嘗試融合不同文化和歷史，譬如是多哈伊斯蘭藝術博物館以及北京香山飯店，展覽均有詳細介紹。而他在物料和建築方法上不斷推陳出新，展覽特別針對其對混凝土、石材、玻璃和鋼材運用仔細講解，亦有材料實物作說明，對其建築細節有興趣讀者不妨駐足細看。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：貝聿銘：人生如建築

地點：M+西展廳

日期：2024年6月29日（星期六）至 2025年1月5日（星期日）

