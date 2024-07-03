荷蘭前衛藝術家Jacqueline de Jong辭世　抵抗主流的藝術生涯回顧

【Jacqueline de Jong離世】創作是自由還是潮流？跟隨主流或者比較容易成功，但亦有不少藝術家為對抗主流而努力，例如荷蘭前衛藝術家Jacqueline de Jong，曾榮獲法國女性藝術家傑出貢獻獎，彰表她於過去60年來始終保持自我的職業生涯，對藝壇有一定影響力，無疑是自上世紀60年代起前衛藝術運動中最重要的女性藝術家之一。Jacqueline早前（6月29日）在阿姆斯特丹因肝癌去世，享年85歲，今回我們來回顧她的藝術生涯。



《The Ultimate Kiss》，2002-2012（圖片來源：WIELS Gallery／www.jacquelinedejong.com）

Jacqueline de Jong於今年3-4月在Gallery ORTUZAR舉行個展「Narrative / Non-Narrative」（圖片來源：Gallery ORTUZAR／www.jacquelinedejong.com）

Jacqueline出生於1939年的荷蘭，由於父母是猶太人，在二戰期間曾逃往瑞士避難。長大後她本來立志要當一位演員，怎料在1959年緣份到來，她認識到比她年長二十年的丹麥畫家Asger Jorn，Jorn同時是前衛藝術團體COBRA的創始人之一，他們展開了十年的戀情，亦令Jacqueline自此踏足藝壇。在戀人的影響下，Jacqueline認識了另一個前衛藝術團體Situationist International（情境主義國際），團體是由法國理論家Guy Debord於1957年成立的，與其說是藝術團體更多的是一個政治組織，主張顛覆資本主義社會，為人民帶來生活的徹底改造。

Jacqueline de Jong於1982年的留影（圖片來源：wiki）

情境主義運動因為資本主義的盛行而生，此時社會以生產為首要目的，商品最為重要，是為促進社會經濟的原動力，上層階級亦致力於推動大眾消費引起消費者無窮的物慾。這種意識形態一定程度上箝制了人們的思想，也全面控制了人們的生活，塑造出來的假慾望取代了人們的真實需求，社會因此變得虛幻。於是情境主義運動希望打破這個困境，透過行為和藝術，勾起人們積極的生活，認為每個個體都應該有屬於他們自己的生活情境，並能從中找到樂趣。

圖片來源：Stedelijk Museum Amsterdam／www.jacquelinedejong.com

Jacqueline深受這一理念影響，從而影響了她的創作風格。她的作品主題非常廣泛，由戰爭、性的議題，以至是常見的桌球運動員這些具象的形式，期間經歷了抽象表現主義到具象繪畫的轉變，從不怠倦地不斷探索不同的媒材和題材。由於她的作品時有帶出暴力和色情元素，曾經引起爭議，但她一直堅持己見，以此作為批判社會主流價值觀的方法。亦因為她的創作直觀地表現出她的所見所聞和感受，呈現這個世界的陰暗面，令她獲得了20世紀最勇敢、最誠實的藝術家之美譽。

圖片來源：www.jacquelinedejong.com

雖然情境主義國際致力於透過藝術來對抗社會霸權，看似是一個開放的運動，但諷刺的是，其實組織嚴格地遵循了創辦人的思想與方向，Jacqueline最後亦因意見不合而被趕出組織，後來Jacqueline成立了《情境主義時代》雜誌作為抗議手段，為當時的前衛作家、藝術家提供了重要的發聲平台，可惜因為資金問題僅僅發行了5年。到了70年代，Jacqueline與Asger Jorn分手，結識了第一任丈夫Hans Brinkman並一起搬到阿姆斯特丹，及後成為了畫廊老闆，組織了不少國際性展覽，可惜他們最後於1989年離婚。Jacqueline之後再婚，並與第二任丈夫Thomas H Weyland於2009年成立了The Weyland de Jong Foundation，基金會旨在為50歲及以上的前衛藝術家、建築師提供支持。

Jacqueline de Jong於去年6-7月在Dürst Britt & Mayhew Gallery舉行個展展出的作品「Border…and other Lines」（圖片來源：www.jacquelinedejong.com）

Jacqueline de Jong於2022年在巴黎的Galerie Allen舉行個展展出的作品（圖片來源：www.jacquelinedejong.com）

Jacqueline在畫風上有著出眾的表現，作品跨越了多個領域，從繪畫、雕塑到珠寶設計都有所涉獵，並成功將較為「低俗」元素引入「高雅」的藝術當中，雖然當時未必人人接受，但有助於衝擊藝壇生態，對傳統的顛覆和挑戰，使她成為了上世紀最重要的女性藝術家之一。她曾研究並創作出一系列可以折疊攜帶的作品，利用帆布進行創作，曾坦言在畫布上畫油畫的形式已經過時。雖然Jacqueline在荷蘭早已聲名大噪，在當地的國家博物館亦有展出其作品，但在國外的知名度卻不高。直到近年，尤其是在2018年於法國舉行回顧展之後，逐漸在更多海外展場展出受到世人所認識。至今我們去回顧了解她的創作理念都依然受到感動，或許因為社會上隨波逐流的心態多年來從未改變。