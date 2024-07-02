英藝術家Marc Quinn逢五年抽血　以自身血液鑄造雕塑記錄老去過程

【藝術/英國/雕塑】近年雕塑物料層出不窮，除了石材、陶泥、木頭等常見物料外，嘗試用麵團、貝殼、羽毛等創作的藝術家亦大有人在，不過用血液來鑄造的雕塑你又有沒有聽過？英國藝術家Marc Quinn每5年抽取10品脫（約4.5升）血液，注入倒模本人頭部之矽膠模具，經冷藏凝固成為冰雕，以自身血液記錄自己不同時期生活寫照。當年該作品一出便震撼藝壇，成為當代藝術代表作品之一。



Marc Quinn《Self》（2006）（圖片來源：Marc Quinn官網）

Marc Quinn《Self》（2006）（圖片來源：Marc Quinn官網）

Marc Quinn 生於1964年，是1990年代崛起英國藝術家之一，他與Damien Hirst、Tracy Emin等同為「英國青年藝術家」(YBAs)流派一員。Quinn作品常涉及人體、生物學與美學等主題，他對於生與死的探討尤為人所矚目。

《Self》（編譯：自我）系列起始於1991年，Marc Quinn受肖像大師林布蘭啟發，每五年製作一尊以自己血液為材料的頭部雕塑，不僅作為一種自我肖像，更是藝術家對時間流逝、自我認識以及生命脆弱性之探討。第一件《Self》（1991年）創作時Quinn 27歲，系列最新作製作時Quinn則已57歲，每尊雕塑都固定捕捉了製作當時Quinn生理狀態，以及他對當下生命狀態的思考，見證了藝術家本人逐步老去過程。

Marc Quinn《Self》（2001）（圖片來源：Marc Quinn官網）

Marc Quinn《Self》（2001）（圖片來源：Marc Quinn官網）

《Self》系列製作過程極具挑戰性。Quinn需要在幾個月內分批抽血，總計達到10品脫（約4.5升）血液，接近成人總血量。這些血液隨後被倒入以藝術家頭部為模型製成的模具中。在血液凝固前，必須精確控制溫度，以確保其在模具中均勻凍結，形成清晰雕塑形状。他曾在訪問中解釋自己選擇血液作為媒介之原因：「血液是我能從身體中取出而不必自殘的唯一部分」，希望籍此拓展雕塑物質界限。

Marc Quinn《Self》（2011）（圖片來源：Marc Quinn官網）

Marc Quinn《Self》（2011）（圖片來源：Marc Quinn官網）

製作完成的冰雕需要在特製冷藏展示箱中展出，維持在恆定-18度，確保雕塑不會融化。展示箱一旦斷電，作品便會立即還原為液態。展示箱不僅保護了作品，也讓觀眾近距離觀賞血液凝固狀態，加強作品衝擊力。

系列目前仍在進行中，雖然在藝術家官網只更新至2011年作品，但他早前則在IG上透露自己33年間完成了《Self》系列7尊雕塑，亦即是2016年及2021年均有製作新作，有興趣讀者可關注藝術家社交媒體賬號留意作品展出動態。