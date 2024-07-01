攝影｜美墨邊界的悲歌：紀實攝影展現非法移民逃亡與捕捉之間故事

美墨邊界的夜晚是不安寧的。

在 1980 年代，墨西哥移民會攜家帶眷於夜間潛行，試圖跨越美墨邊界，到美國尋求更好的生活。美國社會紀實攝影家 Ken Light 於 1983 至 1987 年間，跟隨美國邊境巡邏隊的腳步，他帶著相機與閃光燈，拍下這些墨西哥移民們躲藏、逃亡與被捕的脆弱時刻。影像收錄於《Midnight La Frontera》一書。

文：moom bookshop｜圖片來源：Ken Light 《Midnight La Frontera》



Ken Light 《Midnight La Frontera》（圖片來源： https://moom.cat/l/HxKnWB）

Ken Light 《Midnight La Frontera》（圖片來源： https://moom.cat/l/HxKnWB）

+ 2

暗夜中，Ken Light 跟著巡邏隊來到加利福尼的與墨西哥的邊陲地帶，在雜草叢生的荒漠中尋找非法移民的身影，他的快門與閃光令這些非法移民被捕獲時的驚慌失措、無奈與悲傷曝於一片黑暗之中──那光亮的一閃，並不是光明的引導，而是希望墜毀的一瞬。非法移民們空洞絕望的目光與鐐銬之下的雙手在 Ken Light 鏡頭下， 化為真實犀利的黑白照片，傾訴著殘酷現實中人民的掙扎與反抗。

Ken Light 《Midnight La Frontera》（圖片來源： https://moom.cat/l/HxKnWB）

Ken Light 《Midnight La Frontera》（圖片來源： https://moom.cat/l/HxKnWB）

《Midnight La Frontera》中亦以長篇文字呈現作家 José Ángel Navejas 的回憶錄，記錄家族過往作為非法移民的第一手資料，並以英文及西班牙文呈現，為那些曾經遭遇相同痛苦的人們提供見證。

Ken Light 《Midnight La Frontera》（圖片來源： https://moom.cat/l/HxKnWB）

Ken Light 《Midnight La Frontera》（圖片來源： https://moom.cat/l/HxKnWB）

美國社會紀實攝影家 Ken Light 1951 年出生於紐約，並在俄亥俄大學修讀政治與社會學時開啟他的攝影生涯。以政治與社會作為基礎，他於 1969 年開始為多家報社和雜誌拍攝照片，作品經常出現在書籍、雜誌、展覽和眾多選集、展覽與電影中；他出版的作品包含《Midnight La Frontera》、《What's Going On? 》、《Texas Death Row》等。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

攝影師深入日本廢棄軍艦島 人口密度最高地區何以變成著名鬼城？

+ 12

攝影師走遍14個前蘇聯國家 紀錄社會主義中誕生的獨特交通地景