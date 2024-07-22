越後妻有大地藝術祭2024　一文看清新潟縣秘境點亮荒廢土地的奇蹟

【越後妻有大地藝術祭/ 日本藝術】三年一度的越後妻有大地藝術祭於早前（7月13） 正式展開，這國際藝術盛事由2000年起舉行至今已享負盛名，吸引來自世界各地的藝術愛好者前來，除了欣賞藝術，也是一個難得機會去了解這片位於新潟縣、本來名不經傳的土地的神秘及迷人之處。今年藝術祭展出多達300多件展品，當中有90件是新作，在欣賞這些作品之前，先來了解一下到底甚麼是大地藝術，以及越後妻有大地藝術祭的起源及目的。



越後妻有大地藝術祭最標誌性的作品之一《The Rice Fields》（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

「大地藝術」始發於上世紀六、七十年代的美國，透過藝術與大自然的結合，讓人們重新留意大自然，從中得到嶄新的感受，換言之，「大地藝術」是大地重於藝術的。在日本，這種國際藝術祭還有文化及歷史層面的目的，越後妻有大地藝術祭與瀨戶內國際藝術祭皆是三年一次的活動，兩個地方都面對著類似的問題：人口遷移到大城市如東京、大阪，當地則面臨高齡化、少子化，慢慢土地沒人耕作，學校以至是城市逐漸荒廢，透過舉術大型的藝術祭，希望讓更多人了解這個美麗的地方，吸引人們回流以至振興城市。

「越後妻有」是現時新潟縣南部的十日町市和津南町一帶面積達760平方公里的地方，這裡主要由自然包圍（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

越後妻有大地藝術祭自2000年開始舉辦，是世界上最大型的國際戶外藝術祭，套入剛才提及的概念，將以藝術作為橋樑將地方再造，連繫人與自然，並探討地域文化的承傳與發展，藉此發掘地方蘊含的價值。「越後妻有」現時並不能在地圖上發現，因為這是一個古名，由「越後國、妻有庄」結合而成，是為現時新潟縣南部的十日町市和津南町一帶面積達760平方公里的地方，這裡主要由自然包圍，除了小型鄉鎮僅有山間農村聚落，不過聚居的歷史卻可以追溯到4,500年前的繩文時期，有著深厚的歷史文化。

「越後妻有」有長達五個月積雪漫長的冬天，是為著名的雪國（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

活動由藝術總監北川富朗先生於1995年發起，北川先生出身於新潟，花上長達5年時間去籌備和規劃活動，由於日本當時沒有先例，所以他需要前往多地進行過千場演講，與地方官員進行商議，讓本來正荒廢的地方重生起來也殊不簡單，日本人非常著重整潔，舉行這般大型的國際活動，招呼世界各地的來客，必先要將地方整理好，當中花費時間以年計，最後才成為現時使人一眼著迷的藝術祭，來到這裡，人們看到的不只是藝術品，而是風景、情懷、生活與文化內涵，透過藝術將之昇華、提煉。

《Tunnel of Light》，MAD建築事務所（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

有別於傳統的大地藝術，作品會因為大自然的力量而被破壞，一般不會作長期展出考慮。但越後妻有大地藝術祭有不少作品都展出多屆，這一點也是舉行的難度之一，要說服藝術家接受作品被風吹雨打。其中一件著名的作品《Tunnel of Light》是由MAD建築事務所的創辨人馬岩松所設計，將清津峽溪谷隧道利用天然特點融入金木水火土五行概念，幻化成為《鏡池》、《天河》、《色》以及《滴》，在隧道盡頭的鏡池倒影出大自然美景，將隧道口巧妙地與觀眾互動，是為藝術祭其中一個必到的打卡熱點。今年MAD建築事務所還有新作，《Ephemeral Bubble》（短暫的泡沫）將傳統房屋置於大自然背景中，創造出一排傳統民宅中的「泡沫」，到底會出現甚麼奇特的景象，從中思考個人、城市空間和自然環境之間的聯繫，走進泡泡的內部沉浸在獨特的體驗中。

《Ephemeral Bubble》，MAD建築事務所（短暫的泡沫）（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

日本藝術家Taho Ritsuko創作的《Green Villa》（綠色別墅）呼應出這片源自繩紋時代的歷史，提醒當地居民的信仰和自豪感，作品由5個象形文字火、水、農業、藝術和天神組成，向保護人類的宇宙傳達訊息，寓意祖先將自然界生靈稱為八百萬神，與之與大地、水和光進行鬥爭，作品為當地注入生機。另一方面，岩城和哉及東京電機大學岩城研究室有多件作品展出，最新創作的《段丘崖のため池》由土壤和樹木包圍，水面倒映著天空，表達了水、土壤和人的活動所塑造的區域的獨特特徵。在過去15年中，建築師、學者以及學生與當地村莊建立了關係，另一件作品《妻有絶景 LACHIKU_PENTA》早在2009年展出，位於大壩附近的河台上建造了一個巨大的竹結構作品，透過作品引來觀眾目睹壯觀景色，為村裡的人們帶來了新的發現。至於《大地を縫う》則在陽光下閃閃發光、隨風飄盪，捕捉天空、雲彩、樹木、土地和稻田的色彩。

《Green Villa》，Taho Ritsuko（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

《段丘崖のため池》，岩城和哉及東京電機大學岩城研究室（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

藝術祭有很多回應大自然的作品，例如在深山內竟然有一座圖書館，是由德國藝術家Tobias Rehberger創作的《Fichte》，位於幾乎完全隱蔽之處只有穿過樹林才能到達，這座室外圖書館在樹上掛燈使人可以在夜間閱讀，概念是創造一個通往困難問題的大門。另一邊廂，日本藝術家Osaka Takuro創作的《Ground, Water, Cosmos》，主題是地球、水脈、生態系統和宇宙，組成一個垂直擴展的世界，寓意能量是從地面和宇宙散發出來的，地下會產生輻射，在天空中發出光。當越後松山自然科學博物館內的感測器偵測到宇宙射線，作品的發光體就會照亮牆壁，作品創造一個空間讓遊客感受到當地的土地、水和整個宇宙都是一體的。今年新作《Sphinx of the three mountains》（三座山的獅身人面像），將獅身人面像奉為山中供奉的守護神，既是死者的守護者，也是監督旅行者生死的神秘存在，作品試圖從民俗和雕塑的角度建立雕像之間的聯繫。

Tobias Rehberger創作的《Fichte》（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）

越後妻有大地藝術祭2024

舉行日期：即日至2024年10月11日



如何前往：

從東京出發：從東京站搭乘JR上越新幹線到越後湯澤站，需1小時20分鐘。之後轉搭本地線電車「北北線(HOKUHOKU LINE)」前往十日町站，車程40分鐘。



從新潟機場出發：先搭乘上越新幹線到越後湯澤站，然後同樣轉搭本地線電車「北北線(HOKUHOKU LINE)」前往十日町站。



《Ground, Water, Cosmos》（圖片來源：越後妻有大地藝術祭）