《迷宮飯》以「飯」作為隱喻　帶出生物存在的本質｜湯禎兆專欄

《迷宮飯》的確屬低調得來，卻又非常討人歡喜的作品。它的設定由世界觀到人物角色或許沒有《葬送的芙莉蓮》的深度層次，但焦點明確，且各構成部分也環環相扣，同樣乃賞心悅目的佳作。

文：湯禎兆｜原題：《迷宮飯》的不設限趣味



《迷宮飯》劇照劇照，右方金髮金髮人物為精靈族瑪露希爾（Netflix）

關鍵的切入點，我覺得是由精靈族瑪露希爾開始，她對賴吃魔物維生的冒險方法，本來十分抗拒，但發展下來才逐步領略到不同的可能性。以「飯」作為生存的隱喻，從而帶出幾已遺忘的生物存在的本質——甚麼可吃，甚麼不可吃，從來都是所謂文明建構出來的虛象，在不同時期及歷史階段均有所爭議（事實上，部分文獻提及在傳說中人類文明最高峰的亞特蘭提斯時代，所謂智慧頂峰的在上位者卻以吃下等人為樂），由吃出發去推翻思維的限界，才是《迷宮飯》的核心基礙。

半身人奇爾查克（《迷宮飯》劇照）

此所以《迷宮飯》的構思不斷推陳出新，如主角之一半身人奇爾查克雖然外貌如同小孩，原來已經２９歲（甚至即等同長身人５０歲）且已婚及育有三名成年女兒，而且更已與太太分居。不僅人設上予人意外，即使一出場即處處以智者身份存在的矮人先西，同樣在〈水棲馬〉一回陰溝翻船，差一點命喪水中，說明了凡事均沒有絕對的指南針（此回其實鋪排得頗有心思，先讓團隊在迷宮上一層遇上半獸人，先西因與半獸人的交情而避過一劫，結果同樣以交情為先的想法，險些教他在水棲馬身上送命）。凡此種種，均可見思維不設限的基礎要領。

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）