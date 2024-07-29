70年代法國經典建築震撼全世界　泡泡宮殿挑戰現代主義的奇想曲線

【經典建築】法國設計予人的印象是優雅又時尚，時而帶點古典氣息，不過崇尚自由的法國靈魂總不能以三言兩語來概括，總會為世人帶來驚喜。在法國南部鄰近康城有一座注目的建築，於70年代建成之時以其獨特的外觀震撼世人的眼球，演繹出創作力的自由奔放。



圖片來源：www.palaisbulles.com

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「泡泡宮殿」（Bubble Palace）是由匈牙利建築師Antti Lovag為法國實業家Pierre Bernard設計的度假宅邸，在1975年至1989年間建造，後來在1991年Pierre Bernard去世之後售予著名時裝設計師Pierre Cardin，自此將這座泡泡宮殿進一步映入大眾的眼球，曾多次成為Fashion Show的舞台，包括Pierre Cardin個人品牌，以至Jacquemus、Dior等時尚品牌都在此展示過作品。亦吸引了音樂團體以其為背景拍攝MV，例如英國流行歌手Emma Bunton的專輯《Free Me》、Travis Scott去年專輯《Utopia》中的主打單曲〈K-Pop〉等，於2020年Pierre Cardin去世後，曾被建議將之改建為藝術博覽的公共空間。於早前舉行了一場Genius Loci體驗式展覽，展出了20多位當代藝術家的作品和舞蹈項目，與Antti Lovag隔著時空交流。

Travis Scott〈K-Pop〉MV截圖

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直到2010年由法國建築師Odile Decq操刀歷時五年的翻修工程，其後以3.5億歐元之天價放上拍賣場，達到了歐洲房地產的最高價，可惜最後找不到買家。建築師Antti Lovag的設計理念摒棄了直線，與西班牙天才建築師Antoni Gaudí所言的：曲線是屬於上帝，直線則屬於人類之理念不謀而合。Antti Lovag認為直線是對自然的侵略，於是將宅邸設計成一種符合遊戲形式，賦予了自發、快樂、充滿驚喜的體驗。泡泡宮殿建築總面積有1,200平方米，由一系列互相連結的圓形泡泡形態空間組成，與背後綿延起伏的丘陵環境相符，輕鬆融入自然環境之中，搶眼的紅色陶瓷色彩營造出衝擊的視覺效果。

Antti Lovag（圖片來源：www.palaisbulles.com）

Antti Lovag將其建築風格命名為「居住學/習慣學」（Habitology），是一種響往身心、居住環境與人為習慣平衡的理念，強調思想和情感的流通。藉著泡泡宮殿他希望挑戰現代主義的直線思維，重新定義家居空間，展示心目中理想居住空間的一種全新理解。其設計靈感源自大自然，流暢自然的曲線形態提供一種讓人身心放鬆的氛圍，Antti Lovag認為人類經常將自己局限於一些充滿死角的空間內，或許是因為經濟或技術因素的限制，不過這種做法是違反自然的，破壞了人與自然之間的和諧關係，不僅是對大自然的侵略，也是對人性的侵略。

圖片來源：www.palaisbulles.com

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戶外環境當然不少得花園、水池和游泳池這些基本要素，交織出一如伊甸園般的綠意盎然環境。在內部規劃上，泡泡宮殿容納了一個500座位的戶外劇場，座擁俯瞰地中海的康城海灣景緻，還有全景休息室以及10個房間，空間內充滿著當代藝術家的作品。泡泡宮殿一共花上了14年時間建造，當中經歷了漫長的探索過程，Antti Lovag曾說過他也不知道最終的成品會是怎樣、需要花多久才建成，甚至不知道要有多少成本。不過正是這種不確定性，才賦予了宮殿帶有驚喜的特性，不僅在形式上顛覆了傳統建築，在內居住探索，亦能夠不斷激發驚喜，是一個充滿生機的居住空間，有如人生一樣。宮殿有一種魔力，可以喚起人們對自然世界的熱愛、對更美好生活的嚮往，重新思考何為理想的居所。

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