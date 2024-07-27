Disney+《七夕之國》　可以說是日劇套路雜錦拼盤？｜湯禎兆專欄

迪士尼+自從在日劇市場的製作上分一杯羹後，一直均以小本／小眾方向為據——如果上次與宮九合作的《沒有季節的城市》在常人眼中流於曲高和寡，那麼柳樂優彌的《噬亡村》肯定就是入俗眼的嘗試。我相信也正因《噬亡村》得嚐甜頭，才會有改編自岩明均原作漫畫的《七夕之國》出現。

文：湯禎兆｜原題：雜錦拼盤《七夕之國》



《七夕之國》宣傳圖

驟眼一看，那種民俗學式的背景，再加上牽引到小村落／市鎮以及歷史傳說的設定，再加上村落／小鎮中的共犯結構氣息，的而且確很容易把《噬亡村》及《七夕之國》並置而觀。只不過看下去，後者關心的顯然並非前者封閉結構中的驚慄獵奇趣味，甚至可以說同質氣息不過屬引人入局的噱頭而已。

《七夕之國》劇照

是的，看下去南丸針對個人超能力的反思（由有用無用到為何而用的內心爭議），你甚至可以看成為大熱韓劇《Moving異能》的低調逆向個人演奏版。那同時也可解釋劇集製作奉若圭皋的金科玉律——鎖定若干成功方程式的套路，加以拼湊組合出「新作」（最近的「成功」例子乃韓劇《她們的日與夜》）。

其實套路絕非死罪，關鍵在套路背後的點滴創意。《七夕之國》終局的留白懸空式處理，對處理超能力題材而言，其實都是慣見的處理手法——２４的春季日劇中不是有一齣《豈有此理》嗎？那一個巨洞救贖虛實寓言，不是似曾相識的構思嗎？

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）