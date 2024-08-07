巴黎奧運｜英國隊官方藝術家Ben Mosley　黃金入畫紀錄榮耀瞬間

【巴黎奧運2024/ 藝術】巴黎奧運正舉行得如火如荼，每日各國選手奪金一刻，使得作為觀眾都腎上腺素飆升。雖然選手在台上奪獎僅是短暫一刻，但此等榮耀往往意義重大足以載入史冊，除了用文字和照片紀錄下來，英國隊還請來一位官方藝術家，以藝術創作來為隊員致敬。



Ben Mosley與英國隊運動員合照（圖片來源：www.benmosleyart.com）

Ben Mosley是一位英國表現主義藝術家，其作品大多以體育活動為主，現時除了是巴黎奧運英國隊的官方藝術家也是「足球之家」溫布萊球場的駐場藝術家。Ben出生於1981年，曾在利物浦大學修讀藝術，作為職業藝術家的首次展覽是於2003年的曼徹斯特藝術展，自此打下基礙，直到近十年間聲名大噪。由於他擅長現場繪畫，將藝術創作化為賞心悅目的表演，常常出席名人宴會即席揮毫。近年他處理大量的體育相關委託，客戶來自曼聯、麥當勞、高爾夫俱樂部等，地區遠至阿聯酋。當中最著名的作品相信是2022年為《Hello!》雜誌創作已故英女王伊莉莎白二世的白金禧年肖像。至於最為廣泛傳播的，可能便是為麥當勞「世界球迷」全球推廣活動繪畫的作品，後來被印在薯條包裝上，推測接觸人數多達6,000萬。

麥當勞為慶祝2014年巴西FIFA世界杯，發起了一項全球藝術家競賽，將他們的作品印在其標誌性的薯條盒上。來自世界各地的十二位藝術家被選中，Ben被選為英國代表（圖片來源：www.benmosleyart.com）

2022年為《Hello!》雜誌創作已故英女王伊莉莎白二世的白金禧年肖像（圖片來源：www.benmosleyart.com）

Ben Mosley為東京奧運會繪畫的壁畫（圖片來源：opensea）

在奧運方面，Ben早在2012年倫敦奧運會以至是上屆東京奧運會已有參與，上屆因為疫情無法隨團遠赴東京，於是他在倫敦一街頭繪畫了一幅長達50米的壁畫供公眾欣賞，可惜完結之後需要被刷走，可幸的是最後留影化成了NFT。迄今為止，他的畫作銷售記錄多達66,000件，獲得的利益部分會為各種慈善機構籌集資金，例如是次巴黎奧運期間製作的所有藝術品都可供購買，其中60%的收益將用於支持下一代英國隊運動員。

《Olympic Yellow》（圖片來源：www.benmosleyart.com）

《Olympic Black》（圖片來源：www.benmosleyart.com）

今屆難得現身賽場親眼目睹運動員的英姿，Ben深感榮幸，他形容現場創作為一種「馬拉松」的方式，一如既往地得獎健兒會出現在他的畫作中，他們都會在藝術品上簽名，為創作進一步增添價值。不過談及畫作的價值，不得不提Ben的標誌性風格，以大量24K金或白金入畫，真正呈現出運動員的黃金時刻。此外，Ben的畫風為表現主義，線條呈現出藝術名家畢加索和馬蒂斯的影子，擅於捕捉比賽的精髓和運動員的特點，在眾多運動項目當中，他特別喜歡游泳選手的動作。在大量觀眾面前進行現場繪畫，而且是在分秒必爭的情況下相信會產生壓力，Ben的工作與在賽場上競技的運動員無異，不過Ben卻認為這種壓力令他感到享受，同時可以從中得以成長。今屆他將會為英國隊創作9幅畫作，為比賽的動態時刻提供獨特的視角，為運動員的努力以藝術作紀錄。

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說到奧運會的創作，原來藝術曾經也是奧運項目，於1892年由法國人Pierre de Frédy提出並於1912年被納入，藝術競賽有5個領域包括建築、文學、音樂、繪畫和雕塑，被統稱為「繆斯五項」。當中有兩位選手曾奪得過藝術及體育項目的獎項，匈牙利的Alfred Hajos於1896年雅典奧運贏取了兩枚游泳金牌，及後在28年後奪得建築銀牌。另一位美國選手Walter Winans則在1912年斯德哥爾摩奧運奪得雕塑金牌，同屆拿下了步槍項目的銀牌。有趣的是，藝術項目參賽作品必須與體育有關，加上參賽選手必須是業餘愛好者，所以大多參賽者都並非全球知名的藝術家，後來在1956年該項目便被取消並以文化節目作代替。