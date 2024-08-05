西班牙文物修復災難重演！18世紀教堂慘成「卡通屋」小天使變猛男

【西班牙/文物修復】相信大家不時會在社交媒體看到耶穌壁畫被修復得「面目全非」的meme圖，最近西班牙又一次出現修繕失敗案例。



索里亞市（Soria）一座名為米隆聖母小教堂（Ermita de Nuestra Señora del Mirón）的18世紀建築，原本以其精美巴洛克和洛可可風格內部裝飾聞名，如今卻因一次非專業修復工程而變成「卡通屋」，甚至小天使雕塑都被添上紅唇、濃眉和腹肌，引發文物保育界強烈批評。



教堂圓頂上天使雕塑尚未經處理，可以看到與修繕後外觀大為不同（Soria Patrimonio/X）

教堂建於1725年，多年來一直是當地重要文化遺產。然而，近期一次修復工程卻徹底改變建築面貌，教堂白色牆面被添上暗粉色條紋，內部複雜裝飾被改成簡單輪廓，當中最引人注目的必然是散佈教堂各處之小天使雕塑，原本素白色小天使被塗上鮮艷紅唇和濃重眉毛，其中一些更被刻出腹肌，呈現出一種怪誕卡通效果。

當地文化遺產保護團體Soria Patrimonio早前在社交媒體平台X（原Twitter）上公佈教堂修復前後對比照片，質問道：「他們對米隆聖母小教堂做了什麼？」立即引發公眾廣泛關注和討論。Soria Patrimonio在接受媒體採訪時亦表達了對此次修復的失望和擔憂，認為這次修復工作很可能是在未經前期研究和專業評估下進行。

部分小天使雕塑更被修出腹肌（Soria Patrimonio/X）

西班牙修復和保護專業人員協會（ACRE）主席Francisco Manuel Espejo則在《衛報》訪問中怒批此工程不能稱之為修復：「無論成功與否，真正修復工作都應該由合格、正式修復人員進行。這次事件本質上是對文化遺產的一次攻擊，顯然不是由專業修復人員或保護人員執行。」協會更發表聲明強調「需要有多學科團隊來避免這種情況再次發生」，並指修復期間應每週進行檢查以跟進工程進度，防止出現侵入性和不敬改動。

然而，負責管理該教堂之奧斯馬-索里亞（Osma-Soria）教區，則透過發言人表示：「教堂工程是在獲得所需許可後進行，有些人喜歡最終結果，有些人則不喜歡。」這一表態引發了關於文化遺產保護審批程序之質疑。

非西班牙首次文物修復「炒車」

整起事件讓人想起2012年「猴子基督」（Monkey Christ）修畫失敗事件。（IG@Bob Kosch, Easter Worshipper）

此並非西班牙首次出現文物修復「車禍」事件，其中較為人熟知的是2012年「猴子基督」（Money Christ）事件。當時一位八旬業餘藝術家嘗試修復博爾哈鎮（Borja）教堂一幅耶穌壁畫，厚塗後耶穌面容大改，被網民調侃成品與猴子相像，變成meme之餘更吸引不少人到小鎮「朝聖」。

2018年，納瓦拉（Navarre）聖米格爾德埃斯特拉（Estella）教堂中一尊古樸聖喬治雕像經修復後變得像《丁丁歷險記》主角，工程廣受批評而藝術家遭罰款；2020年，華倫西亞（Valencia）一幅17世紀巴洛克風格聖母瑪利亞畫作亦兩度被修得「崩壞」，引起網民熱議。