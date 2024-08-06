專訪《梁祝的繼承者們》主演　十年的進化帶來重新思考｜何故專欄

十年後，「梁祝的繼承者們」在A.I.時代重逢，一起反思「我是誰」？



──專訪《梁祝的繼承者們》主演鄭君熾和張國穎



一直很欣賞鄭君熾和張國穎這兩位香港音樂劇的重要演員，把握《A.I.時代與梁祝的繼承者們》（階段展演）的機會，終於可以跟他們面對面訪談，了解他們在這十年來的進化，並且一起重新思考「我是誰？」。



《梁祝的繼承者們》海報

鄭君熾（因為英文名Jordan，大家都暱稱他「阿佐」），除了是音樂劇演員，更是編劇和曲詞創作人。張國穎（Margaret）是在澳洲長大的「鬼妹仔」，既是活躍的音樂劇演員，也熱衷於教育工作，於2009年創辦「Take A Bow Co.」，為學校籌辦音樂劇及戲劇課程。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》海報

《梁祝的繼承者們》初演十年後，阿佐前後憑《時先生與他的情人》和《大狀王》，於2018年和2023年，勇奪多倫多劇評人大獎「最佳男主角（音樂劇）」，以及第31屆香港舞台劇獎「最佳男主角（悲劇/正劇）」，他也憑《下一站⋯⋯正常》獲第31屆香港舞台劇獎「最佳填詞」提名，同年他更榮獲第17屆香港藝術發展獎「藝術新秀獎（戲劇）」，近作除了是音樂劇《雄獅少年》的主演，更是無伴奏合唱劇場《____小事化有____________》的編劇，堪稱香港音樂劇界的中流砥柱。

Margaret憑《喜靈州⋯⋯分享夜》獲提名第二十屆香港舞台劇獎最佳女配角(喜劇/鬧劇)，代表作品還有《四川好人》和《一屋寶貝》，近作《太雛有道》令人留下深刻印象，2024年推出處女專輯《Directions》，被譽為「萬能歌姬」。

張國穎（左）、鄭君熾（右）（圖片來源：筆者）

因為鄭君熾提出「《梁祝的繼承者們》十年了，要不要做些甚麼？」，林奕華（Edward）因此製作了《A.I.時代與梁祝的繼承者們》（階段展演），甚至將2024至2025年定為「梁祝的一年」。我一開始就問阿佐，《梁祝的繼承者們》這個故事，對他有什麼意義？

阿佐回應這個劇對大家都有「特別的情意結」，他說對上一次和Edward合作，是2019年《梁祝的繼承者們》在西九文化區自由空間的演出，然後整個世界已經翻天覆地，他們再重遇是在去年（2023年）的實驗劇場《艱辛歲月》（Margaret也是演員之一），阿佐突然想起2014年是《梁祝的繼承者們》的第一次演出，在葵青劇院，就隨口說要「搵啲嘢搞吓」，因為疫情已過了，台灣的演員可以來香港，亦可以做直播，「傾吓計，或是唱吓歌仔」，起初他沒有在意，怎料林奕華突然要做一個新的版本，阿佐認為這並不只是「續篇」，而是「another side of this show」，令他覺得非常有趣，也明白這十年是值得紀念的。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

我問阿佐和Margaret，對他們來說，《A.I.時代與梁祝的繼承者們》究竟是2.0？Remake？還是全新故事？Margaret率先回覆是「Remix」，阿佐卻說三者皆是，因為「開始是一個『續篇』，但後來是一個『Remake』，最後其實是一個『回顧』」，Margaret解釋這次是「重新思考這個作品在這個世代的relevant」，Margaret稱讚Edward是不甘於「原封不動」，他絕對不是「劇場快餐店」，「如果他是這樣的人，也不會有十年前的『梁祝』，直接唱黃梅調已可以」，「他是捉住十年前『梁山伯』最後最後一直在美術館尋找那個作品，去『掃墓』，然後在十年後去尋找『任何嘢』，這是今年這個版本會對我connect的一個點」。

「尋找」是《A.I.時代與梁祝的繼承者們》的主題之一，Margaret補充，「在AI時代，尋人、尋找資訊，究竟是什麼一回事？」，十年前的那些畫布和白紙，在這個AI時代是否仍然存在？十年前，梁山伯面對白紙卻難以創作，現在有這麼多的工具，他會否很快就有自己的獲獎作品？他會否不用再嫉妒祝英台？他會否不用繼續在茫茫人海中「尋找」？他即使繼續「尋找」，又是在「尋找」什麼？

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

「我們看到的『任何嘢』，究竟什麼是真？什麼是假？我們看到的影像是否honest？」這是Margaret眼中《A.I.時代與梁祝的繼承者們》的第二個重點，以此呼應劇中不斷出現的「自畫像」。Margaret因為已跌破了幾部手機，她近日很留意手機的資訊，偶然發現其中一部手機的負評，說透過手機拍攝的照片，跟他在Gallery內看見的影像是不同的，失去了應有的「picture taking experience」，因為手機的設計是要讓我們看到「你想看見的美感」，這些問題在十年前仍未出現，「What is reality？」卻是我們在AI時代每一天都不能夠逃避的問題。

Margaret在《____小事化有____________》完show後立即前往台灣，阿佐卻是在參演《雄獅少年》的過程中抽出一星期到彼岸集合，《A.I.時代與梁祝的繼承者們》是在一眾主要演員們百忙中開始籌備，兩位主演卻是非常享受，而且獲益良多。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

Margaret很享受和一大班認識了很久的台灣演員久別重逢，她視之為「同學會」的聚會。回顧十年前，他們在台北租了一間公寓，每人一個房間，住了兩個月，當年的演員還有時一修，伍宇烈特別到台灣為他們編舞，有很多不同的workshop，Margaret認為「那份日子是十分珍貴」，而今次就是借一班老朋友去「審視現在這個世代，人是如何生存？怎樣看這個世界？怎樣看自己？」。

阿佐笑說這次演出好「舒服」，可以「舒服」地練習坐在台上、「舒服」地說話、「舒服」地行來行去，他覺得「對於演員，是非常寶貴的體驗」，重點正是《A.I.時代與梁祝的繼承者們》的另一主題：「時間」。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

「當你望向全黑的觀眾席，我年輕時對一雙雙的眼睛是非常害怕，就像是森林裡的野獸（Margaret即時和應「係啊！係啊！」），我覺得企上台已經一件好有勇氣的事情，我在舞台下是個完全內向的人，去睇show不到最後一刻是不會入場」，這次在台灣的排練，讓阿佐有時間和機會，找到「內心的自在」，所以他沒有特別要將這十年來學到的技巧拿給觀眾欣賞，「好好的在台上活著已可以」，而這正是Edward在上次《艱辛歲月》為他開了的一度門。「我開始有點理解那個微妙的關係，你在表演卻不是在表演，你是那個人卻不是那個人，那種曖昧的狀態，是好好玩！」難怪阿佐今次的演出跟《大狀王》明顯不一樣，有種舉重若輕的感覺，輕鬆寫意地融入一眾演員之中。

阿佐很慶幸能夠遇上這個劇組，大家一見面就有「返嚟喇！」的感覺，他覺得大家經過十年來「人世間的修行」，都變得更加「澄明」，而且各有「進化」，既是熟悉，又新鮮。Margaret則認為相對於十年前的那些激情和火花，十年過後，那團火不只沒有熄滅，而且更清楚力應該用在哪裡。「經過這十年，我明白什麼是在台上『存在』」Margaret很感恩她跟其他演員十年來的共同經歷，而在今次的三位新的「繼承者」身上，彷彿看見他們當年的影子。

《A.I.時代與梁祝的繼承者們》劇照（圖片來源：非常林奕華 Edward Lam Dance Theatre）

「我是誰」也是《A.I.時代與梁祝的繼承者們》的主題和重點，阿佐和Margaret都擁有多重身份，問他們從排練開始到演出後，有沒有重新思這個問題。阿佐說他是找到「我是誰」後才演出這套戲的，這次演出容許他帶著「當下的我」去做一件事，不用強迫他去代入某一個角色，因為「我們就是那些角色」。Margaret卻說她一直有「語言障礙」，她正是以「語言障礙」來協助創作，而且，在她入行時曾經嘗試不同的工作，包括《許冠英．朱咪咪金童玉女響屯門》演唱會的dancer，多年來她在工作上，和生命中「不停做選擇」，這些選擇慢慢讓她尋找到屬於自己的「New Directions」。

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十年人事幾番新，在A.I.時代的「梁祝的一年」，阿佐和Margaret這兩位元祖「梁祝的繼承者」，將會有什麼新方向，令人拭目以待。

張國穎（左）、鄭君熾（右）（圖片來源：筆者）

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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