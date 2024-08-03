《新宿野戰醫院》女主角YOKO英文水平使人難以入戲？ ｜湯禎兆

我是宮九的超級粉絲，這一點從不隱瞞，且樂於竭力分享樂趣所在。只不過今次新作《新宿野戰醫院》，難得地可說是宮九較為失色的作品，某程度也有點始料不及。

文：湯禎兆｜原題：語言的障礙



《新宿野戰醫院》宣傳圖

《新宿野戰醫院》同樣顯示了宮九的野心，今次是他首次挑戰醫療劇，當然也理所當然不按牌理出牌。仁醫在陋巷，原型自然為黑澤明的《赤鬍子》以及史村翔的《流氓俠醫》，不過兩者的「俠醫」都較為沉重，《新宿野戰醫院》的除了由男變女成為ＹＯＫＯ（小池榮子飾）外，基本形象較為不修邊幅及直率性情化，此所以更接近港產片《流氓醫生》（９５）。此作其實正是由《流氓俠醫》所啟發，而人物構成同為警員及俠醫外的菜鳥醫生，更少不了一眾在貧民窟出沒的三教九流角色（梁朝偉及劉青雲的演出仍教人印象難忘），更貼近《新宿野戰醫院》的世界。

《新宿野戰醫院》女主角ＹＯＫＯ由小池榮子飾演（劇照）

ＹＯＫＯ基本上是梁朝偉的女性版，只不過加上了戰地經歷的背景。可是作為美軍軍醫，她的英語水平的而且確嚴重影響了表演水平。事實上，小池榮子是我喜愛的一位演員，尤其是在《世界上最難的戀愛》（１６）飾演大野智的社長秘書，喜劇節奏及幽默感更是一絕。可惜的是，今次英日夾雜的人設，令她不停「出戲」，處理英語場口又只能以極為誇張的腔調演繹，委實令人難受。

《新宿野戰醫院》（劇照）

由衷而言，不看字幕的話，我其實也聽不明她所言——而且一邊看一邊在構思有沒有更適合的人選，腦中掠過的名字為菊池凜子……

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）