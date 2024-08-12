大英博物館穹頂閱讀室重開　孕育偉大學者和文壇巨擘的朝聖之地

【大英博物館】圖書館是知識、歷史與文化的寶庫，跨越3個世紀的大英博物館，是世界上首個國家博物館，收藏著文物之外，亦有極具歷史價值的書籍及文獻，現時的大英圖書館，其前身來自大英博物館的頂層——穹頂閱讀室，不過自建成至今要入內都是需要申請的，所以即使是歷史文化的愛好者，閱讀室這個神秘之地也非常值得朝聖，幸運地，閱讀室最近首度開放予公眾，讓這個孕育眾多偉大學者和文壇巨擘的知識寶庫重現世人眼前。



穹頂閱讀室（圖片來源：大英博物館）

穹頂閱讀室於1857年建成，位於大英博物館的中心，曾是博物館重要的組成部分，也是內裡最神秘的空間，其設計靈感來自於羅馬的萬神殿，採用了類似的穹頂結構，予人一種一種安靜、神聖的感覺。在1850年代初期，當時大英博物館已有圖書館，吸引無數的學者前來逐漸成為了世界著名的學習中心，有見於需要一個更大的空間，於是圖書管理員Antonio Panizzi提出了在博物館中央庭院的寬大空間建造一個圓形房間的想法，最後由Sydney Smirke設計，採用鑄鐵、混凝土、玻璃等材料建造，由設計到工序都體現了19世紀的領先技術。

穹頂閱讀室於1855年的興建過程（圖片來源：大英博物館）

閱讀室設計圖（圖片來源：大英博物館）

閱讀室直徑為42.6米，內裡的書架由鐵製成，足以承受龐大藏書的驚人重量以及有助於防火，所有書櫃加起來達4.8公里，書架總長度達40公里，在1857年5月2日開放當天，吸引到超過62,000名遊客前來欣賞這座新建築。不過由當時起，想要使用閱讀室的人士需要提出書面申請，卻無阻世上大量偉大學者及創作者前來，在此得到寧靜的思考空間也萌生出無數著作，包括馬克思、列寧的社會主義思想，柯南・道爾筆下的《福爾摩斯》，還有伯蘭・史杜克的《德古拉》啟發並創作於此，這些偉大思想及無窮的創意深遠地影響了人類的文化甚至歷史進程，可見得閱讀室的重開，是一件何等重要的事，相信每一位文化愛好者都想要抬頭仰望華麗的穹頂，感受一下神奇的知識氛圍。

閱讀室內部以藍色和金色為主色調（圖片來源：大英博物館）

這座知識的殿堂特意設計得溫暖且寧靜，帶有中世紀修道院的觀感，亦予人一種充滿歷史氣息的莊嚴感，以藍色和金色為主色調，奶油色作點綴，整個穹頂都是大窗戶，滲透著充足的自然光線作照明，鐵製書架屬一大特色，可惜在第二次世界大戰時期，這裡遭受到空襲而被嚴重毀壞，並且要到1997年才由館方決定將藏書搬移到新建的圖書館，也就是大英圖書館的其中一部分。在1997至2000年間，這個位置大規模進行改造工程，將本來神祕又隱蔽的空間改為開放式，並連結到咖啡廳和書店，成為了當時歐洲最大的公共穹頂廣場。

圖片來源：wiki

圖片來源：wiki

修復之後閱讀室的色調沿用以往的藍、金色，不過性質由閱讀室改為檔案庫，主要用來收藏歷史文獻，亦有短暫用作過展覽空間，大多時間仍處於封閉狀態，在2013年之後再次關閉，僅限少數研究人員可以進入。閱讀室作為大英博物館中最受關注的區域之一，過去一直致力於保護豐富的文物遺產，由於種種限制未能充分向外界開放，可幸是最近終於正式重開，讓大家可以親身感受其魅力，有助於培養公眾的歷史文化興趣。其實去年博物館曾試行了導覽活動，反應良好之後才決定將之常態化，在不干擾使用館藏資料的研究人員工作為前提下，任何人都可以自由進入參觀，博物館還會安排定期導覽活動，名額免費並以先到先得的方式發放，想要朝聖的朋友可以到博物館的官網查詢。