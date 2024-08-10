松岡茉優、窪田正孝《抱擁於閃電夜空下》的二部斷裂｜湯禎兆專欄

早陣子在香港國際電影節放映的《抱擁於閃電夜空下》(台灣公映時名為《愛在閃電下》），其實不無趣味。導演石井裕也一向擅長刻劃與現實社會格格不入的城市零餘者，過去最為人熟知的代表作《編舟記》（１３）正是一絕，松田龍平及宮崎葵的精湛演出，把字典宅的至誠世界處理得莊諧並重，令人印象深刻。今次《愛在閃電下》中松岡茉優及窪田正孝作為尋夢人的設定，大抵上只不過屬《編舟記》的悲情版演化，而物語開展也來得沉重百倍。

文：湯禎兆｜原題：《愛在閃電下》的二部斷裂



事實上，電影前半部分在在對電影工業的諸多不人道化批評，和下半部變成尋找家庭秘密從而帶來的成員復和，乃而全員獲療癒的「突變」，由衷而言確實予人在看兩齣拼湊在一起的合成映畫印象。要作解人自也不難，諸如外在社會的崩裂VＳ內在家庭的救贖，又或是鏡頭下的假面VＳ真我反思等等，均不無飾說空間。而導演串連兩部分的線索用心也昭然若揭（如花子房中的恐龍掛飾及紅色牽連），只不過可以說的，是為了突出記憶會被選擇性遺忘的主題，不斷「強迫」不同角色斷斷續續間歇「失憶」，當中「為文造情」的痕跡就顯然太過了。

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