《異形》挑戰社會常規的藝術　了解原創畫家H.R. Giger的恐怖美學

【異形羅穆路斯/ Alien Romulus/ H.R. Giger/ 電影】《異形》電影系列自1979年上映首部曲之後，45年來一直陪伴著各位影迷，即將在今月上映的《異形：羅穆路斯》（Alien: Romulus），是為系列的第七部作品，卻並非如前兩部一樣作為前傳交代「異形」的起源，故事時間線介乎在第一部與第二部之間，令影迷不禁要重溫經典。《異形》被視為驚悚電影多於科幻片，榮登AFI百年百大驚悚電影第六名，除了作品中呈現的幽閉氣氛與異形狩獵人類的緊張情節，整個美學設計都富有駭人元素及大量的性暗示，出色的設計有賴於異形背後的靈魂人物H.R. Giger。



「異形之父」H.R. Giger（圖片來源：www.instagram.com/giger_art）

《異形：羅穆路斯》由Federico Alvarez執導、首部曲的導演Ridley Scott監製，其名字「羅穆路斯」（Romulus）在神話中是由戰神與女祭司所生之子，也是羅馬的首位國王。《異形》系列恍如是名導孵化器，Ridley Scott因《異形》而聲名大噪，後有《銀翼殺手》、《帝國驕雄》等名作；第二部的金像導演占士金馬倫，後來的代表作有《未來戰士》、《鐵達尼號》及《阿凡達》；還有第三部的導演David Fincher，作品《Fight Club》被奉為神作。《異形》首部曲上映後得到熱烈迴響，標誌性的女主角使之被視為「現代女性動作電影之母」，異形設計深入民心，奪得了奧斯卡最佳視覺特效，電影採用大量實景拍攝，將觀眾引入沉浸式的太空艙環境，開創出別開生面的恐怖美學。

《Alien: Romulus》電影海報

當然地，對於《異形》的成功Ridley Scott居功至偉，但他亦曾分享道：如果沒有H. R. Giger就沒有《異形》。Giger是著名瑞士超現實主義藝術家，最初在Ridley Scott思考《異形》的視覺風格時，看到了Giger的作品《Necronomicon》，作品收錄了他創作的奇異生物及奇思妙想，令導演馬上確定了Giger是他要找之人。Giger設計出來的外星生物，是由人類、動物和機器部件所融合出來的生命體，有別於當時荷里活的傳統怪物設計，帶有一種生物學上的恐怖卻又另類的美麗。

當年的異形是由演員所扮演的，劇組特別找來了手臂細長的Bolaji Badejo來穿上道具服。（圖片來源：IMDB）

Giger出生於1940年的瑞士，雖然他一生迷戀機械、情色與恐怖的主題，但他的成長生活卻在嚴格的宗教和保守環境中度過，因為其父母是虔誠的基督徒。可能因為高壓的環境生起反抗之心，他特別著迷於黑暗和神秘的事物。大學時期在蘇黎世修讀建築和工業設計，當時他鍾情於達利和幻想寫實畫派創始人Ernst Fuchs的作品，同時亦被分析心理學的創始人榮格的著作所啟發，影響到他後來的創作，有著對潛意識和人類內心黑暗面的深入理解。

《異形》劇照

《The Birth Machine》（圖片來源：Wiki）

在60年代時興嬉皮與迷幻運動，他開始創作一系列探索意識本質和幻覺經驗的作品，作品中的事物呈現出令人不安的怪異有機形態，當年製作的異形服裝，混合了人類頭骨模型、蛇骨及汽車零件。Giger最著名的作品《The Birth Machine》是一系列描繪機械產下類人生物的畫作。此外，Giger迷戀著人體、尤其是女性形象，其中最著名的作品之一就是《Necronom IV》，作品探討了人類與科技、男性對女性主導地位的關係。有時Giger的創作也會引起爭議和不安，因為大多包含暴力和露骨的主題，挑戰著社會的傳統觀念。在《異形》裡亦帶有大量的性暗示，例如異形卵的開口、異形抱面體的觸手、破胸體、以至異形的舌頭，都參考了男女生殖器的形象。不過電影以女角為強勢角色，被「侵犯」的反而是男性，作品被後世解讀為帶有批判父權及反對性暴力的意味。

《Necronom IV》（圖片來源：wikiart）

H.R. Giger主題酒吧Giger Bar（圖片來源：www.hrgiger.com）

Giger作為一位挑戰藝術和社會常規的藝術家，風格特立獨行，對流行文化的影響非常深遠，他於2014年逝世享年74歲，幸好還有大量藝術遺產留存下來，他於1998年購入了瑞士一座聖日耳曼城堡，作為HR Giger Museum將作品永久收藏於此。