動蕩時刻頭上是《世紀末煙花》　談煙花祭配樂｜林綸詩專欄

煙花是希望，是活力，也是消散，也是末日。暑假一到，社交媒體上都是日本夏祭煙花。日本的煙花祭非常動人，不像香港的盛大，可能只是短短的十五分鐘，但之前有攤位，有和服，有小食，氣氛親密。有一次在北海道更有幾隊樂隊暖場，搖滾、聖詩、流行都有，非常多元。

文：林綸詩｜原題：頭上是末日煙花



（圖片來源：隅田川花火大會）

我最感動的一次煙花是在北海道看。一般煙花祭，我最珍惜是日本人選的配樂，坦白說，香港的配樂加旁白，實在是老土。那一次的煙花祭，起初都是日本的動漫音樂，有夢幻的 (Radwimps類)，有熱血的 (King Gnu類)，衝擊人心。但最後一首選了Celtic Woman的You Raise Me Up。

《花火景》（圖片來源：https://moom.cat/l/YwqpeB）

這首歌由基督徒很喜歡的九十年代愛爾蘭-挪威樂隊Secret Garden所寫，歌曲不斷被翻唱，包括Johnny Logan和Westlife等等。但製作團隊竟然選了女聲的Celtic Woman的版本，宗教感很強。最後一場煙花是單色，全是火燄般的黃金，沒有複雜圖案或花巧設計，一切回歸單一，也令音樂更突出，歌詞都是敬重及感激上帝的扶持，在大自然中看著煙花殞落，聽著此曲，感覺到人生的沉重、自己的渺小，無論你的信仰是什麼，都會想哭出來。那已不只是感激造物者的歌，在那個環境，更讓人明白我們什麼都不是，由於煙花就在附近的山頭發放，最後的煙灰都吹過來，煙花和歌曲靜止時，大地也靜止了，大家伸手去捉煙花的碎片。灰飛煙滅，伴隨是興奮過後的失落。

許志安13場以來都擔任老婆鄭秀文演唱會嘉賓，鋼琴伴奏兼合唱《世紀末煙花》。（葉志明攝）

有時候想，若香港不是要大鑼大鼓的煙花，可以選什麼另類曲目呢? 許志安的《世紀末煙花》一定入選。近期鄭秀文在其演唱會中邀請他合唱這曲，鄭秀文開的主題是動蕩時刻的珍惜。所謂人生，大起大落，煙花落定之後，就剩下珍惜。

//還好嗎 還好嗎

頭上是昨夜煙花

掠過你我那暑假

才期望世界末日別來吧

還好嗎 直到我對你牽掛

難道已錯過 最短一個炎夏//



（專欄「歌曲心頭好」隔週刊登，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）