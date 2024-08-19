阿倫狄龍｜視藝術收藏與演藝生涯同樣重要　曾拒絕去世後出售藏品

【阿倫狄龍離世】法國傳奇影星阿倫狄龍（Alain Delon）昨日（8月18日）以88歲之高齡與世長辭，這位國寶級演員曾被譽為「最偉大的性格男星」、「法國第一美男」，於上世紀六、七十年代起叱咤影壇，影響力由歐洲擴展至亞洲，直到2017年宣布退出演藝界。阿倫狄龍近年因為健康狀況欠佳多次入院，於去年更傳出有意接受安樂死之消息。



阿倫狄龍在2019年第72屆康城影展上接受金棕櫚獎（圖片來源：Getty Images）

阿倫狄龍是極為多產的影星，在多個電影節上獲得重要獎項，在演藝事業之外，他還是一位著名的藝術收藏家，他曾說過自己有兩項最重要的遺產，分別是他的演藝生涯和藝術收藏。在影壇上，出道60多年來名作無數，包括成名作1959年的《弱者女人》、1960年的《陽光普照》、1967年的《獨行殺手》等，於1991年他被授予榮譽軍團勳章，並曾獲得凱撒獎最佳男主角、榮譽金熊獎和榮譽金棕櫚獎。

1967年《獨行殺手》電影劇照

阿倫狄龍登上雜誌封面：

作為「性格巨星」，他早年的反叛人生轉變為影星的故事為人所津津樂道，年少曾轉校十多次，17歲未成年已被父母送去法國海軍服役，期間曾偷竊設備，在參戰法越戰爭時偷走了軍中一輛吉普車被海軍除名。於1956年他回到法國後自力更生，在巴黎流浪打工，經歷過多種職業包括搬運工及服務生，最後被美國導演David O. Selznick和法國導演Yves Allégret發掘，這些豐富的工作經驗有助他後來的影壇生涯，戲路廣闊扮演英雄或反英雄角色都十分擅長。雖然最初因為俊朗外表而深受歡迎，但也無法遮蓋其才華，甚至因為他的聲名遠播，作為演員敏銳的眼光與品味，吸引到藝術收藏家的注意，在藏品之中能夠細味到他的濃厚情感。

《La Laitière Normande》，Jean-François Millet（圖片來源：Bonhams）

可能因為年事已高，阿倫狄龍近年紛紛出售藏品，並且往往能拍出高價，大多數人都認識他演員的身份，怎料到在藝術收藏界他的名字同樣響亮。其藏品不少是在六、七十年代購入的，與他當時吸金能力極高有關，將部分片酬花在藝術之上，不過他似乎並非將收藏視為投資，而是一種情感寄託。藏品涵蓋了多個時期和流派，從16世紀的意大利繪畫到19世紀的法國印象派，以至是20世紀的現代雕塑。他曾公開表示對米勒（Jean-François Millet）的痴迷，將之視為他心目中的繪畫之神，代表了他的激情所在。於去年6月，在巴黎Bonhams拍賣會上舉行了一場極為成功的競拍，其中有兩幅米勒的素描作品，分別是以216,300歐元成交的木炭畫《La Laitière Normande》（諾曼奶農）及以241,700歐元成交的《Paysannes au repos》（臥姿女人）。

《La baie de Sainte-Adresse》，Raoul Dufy（圖片來源：Bonhams）

喜歡米勒的素描不單只是因為他是法國浪漫主義的代表人物，阿倫狄龍被其作品中所展現的鄉村生活和農民勞動的真實情感所吸引，並展現出精湛的繪畫技巧。他特別喜歡16、17世紀的繪畫，還對法國浪漫主義畫家Eugène Delacroix和Theodore Gericault等大師之作情有獨鍾。這次拍賣會成交率達98%，83件拍品的銷售總額為800萬歐元，當中排名第一的拍品是法國野獸派畫家Raoul Dufy於1906年創作的《La baie de Sainte-Adresse》，以1,016,400歐元成交。

《Yawning Reclining Lioness》，Rembrandt Bugatti（圖片來源：Bonhams）

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在阿倫狄龍的收藏中，看得出他著重的不僅是價值和技巧，還有內裡的情感與氣質，體現了他對藝術的深刻理解，與作為演員的心得亦不謀而合。例如其中一件代表藏品，來自意大利著名雕塑家Rembrandt Bugatti的《Yawning Reclining Lioness》（打呵欠的獅子），據說因為經常被撫摸所以雕塑的後背已變得光滑。Rembrandt Bugatti以野生動物主題的青銅雕塑聞名，他的哥哥是著名汽車品牌Bugatti的創始人。這件作品所展現的野性和力量，與他自身的氣質互相呼應，媒體經常將阿倫狄龍描繪成黑豹或獅子，使得這些大型貓科動物的創作也常出現在他的收藏中。

阿倫狄龍藏品，《Panthère regardant un cobra》，Georges Lucien Guyot（圖片來源：Bonhams）

阿倫狄龍在影史留下了不可磨滅的印記，其收藏亦令人嘆為觀止，從中可以看得出並不只是藝術品的匯集，而是一種對美的追求，有如人生的旅程，他曾說過拒絕在去世後出售藏品的想法，因為他希望能夠親自監督藏品的安排，證明他是一位對藝術充滿愛與熱情的藏家，亦視藝術收藏為精神財富的傳承。