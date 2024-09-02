超現實主義大師夏卡爾　曾被納粹掠奪名畫引起追還案糾紛備受關注

在二戰時期，德國納粹劫掠了大量的藝術品，很多是來自猶太人的財產，當中包括大量聞名於世的藝術家的作品如畢加索、馬諦斯、雷諾瓦以及今回會談及的夏卡爾。自二戰結束之後，這些作品的所有權受到質疑，其中一大爭議是當時的收藏家或畫商很可能是合法購入的，只是藝術品的來源除了是劫掠得來，又可能是猶太家庭被逼或自願以平價出售，至今這些作品的流向一直備受關注。



《古文明救兵》（The Monuments Men）是2014年的電影， 講述二戰納粹德軍掠奪大量珍貴藝術品，一些來自美國和英國的歷史學家博物館人員組織起來保護並奪回了大量藝術珍品。（圖片來源：IMDB）

於2020年，紐約現代藝術博物館（MoMA）收藏了好幾十年、價值2,400萬美元的名畫《飛越維捷布斯克》（Over Vitebsk），是出自超現實主義大師夏卡爾（Marc Chagall）的手筆，根據法律要求歸還予曾經擁有此畫作的Matthiesen家族之後人本來事件應告一段落，而且不為旁人所知曉，直到今年圍繞這幅畫作的法律糾紛原來還在進行，不過糾紛相方並非MoMA卻是Matthiesen家族和一家名為Mondex的公司，引發了藝術界的廣泛關注。Mondex是一家成立於1993年專注於追尋被納粹掠奪的藝術品的公司，他們的成功率極高（高達97%）促成了很多歸還甚至得到合法補償的案例。在《飛越維捷布斯克》一案中Matthiesen家族的7位繼承人得到Mondex的協助下，以同意支付400萬美元予MoMA下達成歸還協議，用於創立專注於納粹時期的藝術品來源研究基金Franz Matthiesen Fund。在一年後Mondex反倒將Matthiesen的繼承人告上公堂，控訴對方未遵守協議。

《飛越維捷布斯克》（Over Vitebsk）（圖片來源：philamuseum.org）

Matthiesen的繼承人認為Mondex在案件中高達39%的佣金過高隨後提出反訴，指出對方在法律文件中隱瞞了關鍵信息及有利條件影響了衡量索賠的可能性，若非如此他們是不會同意這遠高於行業標準的佣金。Mondex則指出MoMA並不清楚畫作曾屬於Matthiesen家族的情況，作品的來源確認，甚至是否真的被掠奪仍需進一步研究，基於Mondex的專業之下才達成協議。最終案件在早前以和解告一段落，發現畫作歷經了多次轉移，從Matthiesen家族的畫廊到特雷斯登銀行，再到MoMA最終回到繼承人手中，當中過程甚為曲折，這場法律糾紛顯出了藝術品與歷史的聯繫，事實上藝術品不僅具有財富價值，亦是文化記憶的載體，隨著大眾對二戰藝術品掠奪問題的認識加深，各界對於藝術品歸屬和索賠標準引起廣泛討論，相信未來藝術品交易的可追溯性將會更受關注。

超現實主義大師夏卡爾（Marc Chagall）（圖片來源：wiki）

《飛越維捷布斯克》這幅作品是夏卡爾於1914年6月回到家鄉後創作的作品，畫中一名老年乞丐漂浮在維捷布斯克的上空，環境是充滿積雪的屋頂，老人的存在為畫面注入了一種超現實的感覺，後世解讀作品為一種「流浪猶太人」的隱喻，提醒著人們對於那些流離失所或被剝奪了財產的移民，種族及身份認同問題永遠不會停止。夏卡爾出生於1887年，是20世紀最長壽的藝術家之一，於1985年辭世享年97歲，一生極為多產，光是油畫作估計已有3,000幅以上。他出身於猶太家庭，自小家境貧困，草根貼地的元素向來是他的創作泉源。他在1922年離開俄國定居巴黎，曾受到畢卡索立體主義風格的影響，畢卡索後來評論夏卡爾為馬諦斯之外唯一真正懂得色彩的人。夏卡爾在二戰時移居美國，其影響力由俄國到歐洲再傳播至美國，曾為紐約大都會歌劇院設計及製作兩件大型壁畫。

《Peace Window》，紐約聯合國大樓的窗戶是夏卡爾晚年創作的眾多偉大的彩色玻璃作品之一（圖片來源：www.un.org）

1960 年，巴黎文化事務部長André Malraux委託夏卡爾為巴黎歌劇院繪製新天花板（圖片來源：Google Arts & Culture）

夏卡爾的作畫風格游離於印象派、立體派、抽象表現主義，涉獵多種媒介包括油畫、版畫、舞台佈景及陶瓷等，擅於表現出夢幻的色彩、異想天開和抒情的風格，除了紐約大都會歌劇院之外，他於60年代旅居多地並接受大型委託，操刀的作品包括耶路撒冷猶太教堂的窗戶、巴黎歌劇院的天花板、紐約聯合國大樓的窗戶、法國梅斯主教座堂的窗戶等，與畢卡索一樣是唯二生前曾在羅浮宮舉辦展覽的畫家，現時作品被許多重要的博物館收藏包括MoMA、泰德現代藝術館和特拉維夫藝術博物館等。