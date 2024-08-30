ART021藝術博覽登陸香港　主畫廊到維園一睹國際與本地焦點作品

【藝術博覽】香港向來在藝壇有著獨特地位，與紐約、倫敦並列為國際三大藝術品市場，藝術愛好者們在本地不難找到匠心獨運的展覽以及出色作品。現正舉行的「ART021 HONG KONG」本來是內地頂尖的藝術博覽會，於今年正式登陸香港，吸引眾多國際及本地藝廊與藝術家參展，輕鬆一睹別具前瞻性的藝術盛宴。



《Recliner looking up》，2015，Joy Brown（Courtesy of the artist and Mao Space）

ART021創立自2013年，首屆於上海舉行，及後在2018年及2021年相繼在北京與深圳舉辦設計與藝術博覽會，每次皆會與當地藝術生態連結，例如應屆ART021 HONG KONG以5大單元囊括多元化的精彩展覽項目，首先是在西九文化區富藝斯亞洲總部舉行的主畫廊單元，吸引到40個單位參展；影像單元呈現出別開生面的角度，以流動影像探索當今世代藝壇的議題；藝構之旅在維多利亞公園展出多件引人注目的公共雕塑，並且向公眾免費開放；在藝穗會舉行的「藝拓現場」則旨在將藝術拓展至更多元的場域，呈獻多個藝術展覽、特別項目及現場音樂表演；最後的大灣區藝術周請來了來自胡志明市的藝術團體藝術勞工進行首次大型展覽。5個單元多項節目令人目不暇給，為期12日的展出似乎不太夠大家消化！

曾灶財（九龍皇帝） 作品《無題》

Michael Lau作品《大花器》（圖片來源：ART021 HONG KONG）

每次遊覽國際性展覽，都會渴望見到本地藝術家的作品躋身國際舞台，是次也不例外。在主畫廊單元的「永明展館」，可以欣賞到嚴選出來的本地藝術家作品，以演繹香港的過去、現在和未來為題，象徵這片土地的創意蛻變。例如有「九龍皇帝」之稱的已故街頭塗鴉藝術家曾灶財，墨寶備受本地幾代人所熟悉，亦代表到香港獨特的街頭文化。殿堂級的藝術家又有「Figure 教父」Michael Lau，向來擅長將玩具設計融入藝術從中體現出潮流文化。值得一提的是，Michael Lau為是次展覽的特邀數碼大使，創作的AR擴增實境項目「WAN-er」串聯不同單元提供互動體驗。

《群青旋鈕》，2013-2014年傑出亞洲藝術獎得主王浩然的作品探討城市歷史與文化認同之間的關係（圖片來源：ART021 HONG KONG）

《山水第AB零零二三三號》，本地藝術家呂振光以破格手法挑戰經典的山水美學（圖片來源：ART021 HONG KONG）

《錫の園》，本地藝術家林佑森擅長以環保物料創作藝術品，引起觀者對可持續發展的討論（圖片來源：ART021 HONG KONG）

壁畫藝術家何雋逸即席創作的新作首次亮相（圖片來源：ART021 HONG KONG）

Michael Lau的「WAN-er」（玩兒）創作概念源自漢字象形文字，寓意以充滿好奇心的精神，不斷豐富我們的生活（圖片來源：ART021 HONG KONG）

另一邊廂的3125C Galleria繼上海ART021之後再度參展，為大家帶來極具人氣的像素藝術家ET Artist、神秘藝術家Mr. Tripleton以及以歌德式靜物畫風聞名的年輕藝術新星Sahar。近年時興像素藝術，來自南佛羅里達州的ET Artist作品同樣以90年代懷舊遊戲為靈感，卻從中鑽研出屬於自己的風格，及後與眾多知名品牌合作而聲名大噪。是次展出的大型噴畫及印花T恤作品，誘發大家對奢侈品、藝術及文化之間的思考。至於Mr. Tripleton向來以神秘見稱，隱藏在面具下的這位「超級藝術英雄」原來是多次獲獎的電影製作人，是次展出兩件全新作品，作品靈感來自傳統佛教曼陀羅圖案，從中建構一個「眾神之家」，作品還包括一系列限量版絲質羊毛圍巾，原來是因為母親一直不解其藝術願景，所以將藝術化為觸手可及的配飾，增加與人的連結是藝術應有的特質。

Mr. Tripleton的作品《The Questionable Mandala》（圖片來源：3125C Galleria）

ET Artist作品《Dinner Time》（圖片來源：3125C Galleria）

現場環境：

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ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會

日期：2024年8月30日至9月1日



地點：富藝斯亞洲總部



標準門票：300港元



李真作品《Ephemeral Beauty》（圖片來源：ART021 HONG KONG）

Camille Henrot作品《No Message》（圖片來源：ART021 HONG KONG）

在這個周末遊覽過ART021的主畫廊之後，隨即可以移步到維多利亞公園欣賞一系列別具藝術感的公共雕塑，是次由5家畫廊展出來自7位中國及國際藝術家的10件雕塑作品，當中包括知名藝術家李真的禪意雕塑，帶領觀眾靜下心來體驗靈性氛圍，獨特的創作手法遊走於抽象與具象之間，在傳統佛學雕塑上展現出當代風格，體現出「既重又輕」的大師手法，值得在悠閒的下午細心品味。另外來自法國的女性藝術家Camille Henrot，作品通過扭曲變形的身體探索個體身份與外部環境之間的張力，Henrot創作時往往需要詳盡的研究，她對哲學、文學和人類學也有濃厚的認知，她認為世界是一個支離破碎的整體，透過作品希望可以為此建立一些連續性。

Joy Brown作品《One leaning on another》（圖片來源：ART021 HONG KONG）

Robert Indiana作品《LOVE (Red Outside Violet Inside)》（圖片來源：ART021 HONG KONG）

獲獎美國藝術家Joy Brown擅長以黏土和青銅為素材，創造出帶點沉穩又充滿力量的雕塑，由於她出生於日本，透過作品可以表達出她作為一個東方和西方文化公民的生活故事，並將謙遜和善意的感覺帶入作品中，向來深受大眾歡迎。美國著名Pop-art藝術家Robert Indiana為大家帶來極具標誌性的雕塑《LOVE (Red Outside Violet Inside)》，他成名自50年代，作品大多以流行文化及商業元素為概念，常用「EAT」、「HUG」和「LOVE」等字符，概念簡明清晰。其中「LOVE」採用了Didone字體並將傾斜的「O」與「V」連成一線，「LOVE」曾在60年代用作現代藝術博物館的聖誕賀卡及美國郵票，雕塑於世界各地盛行，卻是首次於香港展出，相當值得一看。還有中國藝術家陸平原和商亮的實驗性雕塑，旨在演繹人和日常物品不同形態的可能性。最後在藝穗會天台則有一件《芝士》，由韓國藝術家權五祥創作，展示出藝穗會地點本來是舊牛奶公司倉庫的歷史魅力。

商亮作品《Sofa man》（圖片來源：ART021 HONG KONG）

權五祥作品《芝士》（圖片來源：ART021 HONG KONG）

「藝構之旅」公共雕塑

日期：即日起至9月8日（免費向公眾開放）



地點：維多利亞公園中央草坪與藝穗會天台

