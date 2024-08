ART021藝術博覽登陸香港　主畫廊到維園一睹國際與本地焦點作品

【藝術博覽】香港向來在藝壇有著獨特地位,與紐約、倫敦並列為國際三大藝術品市場,藝術愛好者們在本地不難找到匠心獨運的展覽以及出色作品。現正舉行的「ART021 HONG KONG」本來是內地頂尖的藝術博覽會,於今年正式登陸香港,吸引眾多國際及本地藝廊與藝術家參展,輕鬆一睹別具前瞻性的藝術盛宴。



《Recliner looking up》,2015,Joy Brown(Courtesy of the artist and Mao Space)