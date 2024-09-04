日本新銳年輕藝術家中村桃子　「無表情」女孩封存情感解放內心

【亞洲藝術新星100/日本藝術家/藝術追夢】藝術之路比起其他職業走得更艱難，在藝術家創作過程中所經歷的種種情緒、掙扎與療癒，往往會化為靈感與創作力，以作品來感染觀眾。一位日本的90後女藝術家，作品深刻反映了其內心世界與對生活的感悟，以無表情的女性形象為一大特色，無表情代表了留有想像的空間，好讓觀眾自由解讀作品所傳達的情感。



居於日本東京的中村桃子（Momoko Nakamura）以其獨特的風格展現出女性與花卉的奇妙結合，作品是她平常與人交流以及各種日常記憶的集合體，在創作時她會回想起與朋友的對話及情感等，不過並不會表露在畫中女生，而是封存起來在面無表情的臉上。中村桃子的母親也是藝術家，她自小從母親身上得到美學上的啟發，恍似自然而然地入讀了東京知名的設計學府桑澤設計研究所，修讀視覺設計系，在畢業前已進入平面設計公司工作，可惜最後發現並非自己心目中的理想職業。

圖片來源：instagram.com/nakamuramomoko_ill

很多人在進入職場後才真正發現自己的夢想，當了解到與當下的工作相違背時，有些人會堅持下去，有些則果斷離開，中村桃子正是後者。她回想起在幼稚園時期寫下過夢想職業為插畫家，在設計公司感悟到相比起用電腦工作更熱衷於靠雙手創作，逐漸地這種意識變得壓倒性，其母親本來亦鼓勵她繼續做設計，有一次去面試時展示出自己的設計作品，但卻自發性地說出想要畫畫這個矛盾的想法，令她懷疑是否應該繼續做平面設計師。在決定辭職之後，她購買了畫布和畫筆，作品在Instagram上發布，意外地吸引了一位畫廊老闆的注意，為她的創作生涯開啟了新的篇章。於2016年，首次在澀谷一家咖啡酒吧裡舉行個展，怎料到當時默默無名的她，作品竟會全數售罄，她並沒有太在意成績，只是覺得可以與周圍的人一起喝酒並談論藝術是一種很好的生活，促使她放棄尋找新工作的念頭，專心追求藝術創作並以此為事業。

中村桃子作品（圖片來源：instagram.com/nakamuramomoko_ill）

原來中村自小不被允許看漫畫，也有別於大部分對戀愛充滿憧憬的女孩，在與母親一起作畫之外的時間，她常流連於公園採集昆蟲和花草，她認為植物可以給予自由的感受，使之成為了主要創作主題。對於無表情的女性，她認為是留白的一種表現，既是隱藏亦是展現，可能會反映出更多表情，空白所埋藏的未知感同樣很迷人。當女孩與花卉結合起來，沒有透過表情說出來的情緒，以花卉的姿態呈現出來。此外，作品總是帶有獨特的色調，原來是因為中村本來非常厭惡色彩，在學生時期只會以黑白來塗鴉，直到後來找到了自由用色的樂趣，覺得就像搭配衣服一樣，才使其作品豐富起來。

圖片來源：instagram.com/nakamuramomoko_ill

中村桃子作品（圖片來源：instagram.com/nakamuramomoko_ill）

+ 5

在繪畫之外近年中村亦涉足陶藝，她覺得兩者有著本質上的分別：繪畫是根據心中所想建構出來的，往往能夠清楚預見得到最終形狀，但陶藝卻充滿了不可控的因素，捏泥的過程予她而言有如散步，縱使跟著路走都不會知道接下來會遇見甚麼，這種無法完全控制的感覺帶來了療癒感，無論是繪畫還是陶藝，創作過程中都能夠體驗到不同的樂趣。於2021年，她與母親一起舉辦了雙人展覽，首次嘗試了合作創作這個全新的體驗。雖然她從小就不喜歡其他人修改自己的畫作，這也是人之常情，但在合作之後發現了有趣之處，打開了私密的創作空間發現了新的世界，最後她們以「實驗」為題隨意地創作並展示作品，懷著「實驗總是失敗」的感覺去嘗試之後，結果卻是令人驚喜。

現時中村的作品仍在不斷演變，參加了多場展覽及出版作品集，作品大受歡迎知名度日逐上升，早前在台灣舉行了首次海外個展《Eye Closed》。雖然中村的創作之路看似相當成功，但也是默默耕耘下的成果，令人同樣感到愉快的是她能夠直面自己的心中所想，沒有被現實的種種既定框架所束縛，正是當初放棄打工踏出創作的一步促使了她的成功。