在音樂中回憶戀愛過往　你有沒有《我們的主題曲》？｜林綸詩專欄

還記得《家有囍事》裡，張曼玉的角色只要喜歡上某一套電影，就會由頭到腳裝扮成其角色? 然後當她喜歡《人鬼情未了》時，她對周星馳說: 「以後《Ghost》就係我們的主題曲。」

文：林綸詩｜原題：我們的主題曲



《家有囍事》裡，張曼玉喜歡《人鬼情未了》，由頭到腳裝扮成其角色（劇照）

不知是否因為這句對白入了潛意識，令不少人談戀愛時，都會定一首歌作為那段關係的主題曲。那沒有果實的關係，可以是《兄妹》(就讓我們虛偽 有感情 別浪費/不能相愛的一對 親愛像兩兄妹)、《未開始已經結束》(有些愛未開始已經結束/未牽手已經退縮 未親暱過 但我已經再無力繼續)，那段單戀單付出的關係，可以是《煉金術》(力竭聲嘶請你喜歡我 什麼事都做過 都不能感動你麼)，那不見得光的地下情，可以是《漩渦》(不顧後果 這貪歡惹的禍/是誰在吞沒誰也奈何/是誰被捲入誰紅顏禍)、《無人之境》(好想說謊 不眨眼睛 似進入無人境/即使間整個約會情調幽暗似地下城 還是算溫馨 多麼想跟你散步橋上把臂看著風景)……

很多年後，當那個人不在你身邊，你偶爾串流音樂，當響起以上某一首歌，你與那個人的回憶都會自動湧上心頭。音樂與回憶的連結很強，甚至會倍大感情，或許只是少少愛，但經過歌詞洗禮，可能便成多多愛。失戀不要聽歌，一聽就不能再站起來，覺得自己比歌裡人更慘。

古天樂曾表示會聽歌快速進入狀態（梁碧玲攝）

除了每一段關係可以以歌代言，有趣是看過古天樂講述如何讓自己作為演員「入戲」。每做一套電影，他就會找一首歌，那首歌可以與他的電影無關，例如做港產片時，他會找荷里活電影某一首電影配樂，每次去片場時都會反覆聽，即使之前做非演員的工作，一聽同一首歌，就會令自己很快投入角色。

音樂帶我們進入關係、回憶、狀態。

你有沒有《我們的主題曲》(主唱: 鄭秀文) ?

//閤上兩眼想到你總有歌聲 暫借剎那讓記憶捉穩音樂 踏入時間旅程

在你壯闊肩膊間待潮漲聲 在你胸膛細聽 六月那幅雨景

Oh！la la la la la la 我的歌

天高海深總有盡頭 沒盡沒變只有這歌//



（專欄「歌曲心頭好」隔週刊登，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

