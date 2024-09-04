當代最著名土耳其作家Orhan Pamuk　每日看見的風景究竟如何？

撰文：moom bookshop
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2011 年，土耳其的氣溫空前凜冽，小說家 Orhan Pamuk（奧罕・帕慕克）在自家陽台上不斷按快門，一個冬天過去，竟然拍了 8500 張彩色照片。那座陽台得天獨厚，能飽覽伊斯坦堡全景；得過諾貝爾文學獎的作家擅長在字裡行間烙印靈魂，視線投向城市時也反覆摩挲，從欄杆上的鴿子常客、博斯普魯斯海峽港口、舊城區梭巡到此地亦歐亦亞的一城兩面，而城外尚有山巒環繞，稜線掩映的遠島點綴在畫框邊緣，彷彿一部魔幻寫實作品的伏筆。
文：moom bookshop｜圖片來源：《Orhan Pamuk: Balkon》

《Orhan Pamuk: Balkon》（圖片來源：https://moom.cat/l/YSAsrB）
《Orhan Pamuk: Balkon》（圖片來源：https://moom.cat/l/YSAsrB）

千帆往復，有時 Pamuk 也從寫作桌前起身追隨公寓前的船隻而去，拍下它們在視野內停駐一陣又飄然流散的韻律。隨著越拍越投入，Pamuk 察覺這股著迷源自某種正在經歷的奇異情緒，於是快門兀自開闔，同時想著發生在身上的一切：為何想拍下這些照片？觀看與攝影行為有何關聯？那麼，寫作和觀看之間又有何相似之處？為什麼我們愛看風景，也愛看風景照？《Orhan Pamuk: Balkon》一口氣用將近 500 張照片試圖回應，Pamuk 除了親自調度視覺形式的答案，也撰寫專文介紹並參與設計了這本獨特的攝影集。

《Orhan Pamuk: Balkon》（圖片來源：https://moom.cat/l/YSAsrB）
《Orhan Pamuk: Balkon》（圖片來源：https://moom.cat/l/YSAsrB）

Orhan Pamuk 於 1952 年生於土耳其伊斯坦堡，攝影資歷逾半世紀，兼善虛構及非虛構寫作，40 年間出版逾 20 本著作，並於 2006 年榮獲諾貝爾文學獎。直到 22 歲以前，Pamuk 其實一直追逐著畫家夢，因此 6、70 年代開始，便為了找尋繪畫參考而奠定拍攝家鄉的習慣，後來也趁代表作《伊斯坦堡》重新出版時，深入自剖對於攝影的初衷和渴望。2008 年出版《純真博物館》探究愛與執迷，四年後也在伊斯坦堡開了同名博物館，展出小說中提及的物件、圖像、紙本和照片等等，並榮獲年度歐洲博物館頭銜。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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