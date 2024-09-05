Open House將登陸香港！多個建築開放參觀　編輯精選必看五個地點

【建築/設計】香港多樣建築林立，有國際頂尖建築師作品，亦有多個殖民時期建築，各具特色。然而不少建築物平日並不開放參觀，今次「打開香港」（Open House Hong Kong）便是大家進入不同城市空間的好機會。



活動將於2024年9月21至22日及28至29日兩個周末舉行，破天荒為市民開放約50個地點及建築物，包括歷史建築、國際建築大師及本地建築師前衛設計等，明天起開放報名，那麼什麼地點值得一看？



相信不少建築愛好者都曾聽說過Open House活動，自1992年於倫敦創立以來，在倫敦、巴塞隆拿、大阪等全球50多個城市，讓公眾參訪一些平常不對外開放空間，透過公眾活動推動對建築、設計和城市的討論和關注。今年香港首次加入Open House行列，同樣會有專家和建築愛好者主持導賞團。這次我們就選了五個必看地點，有興趣讀者記得報名！

屈地街電車廠（Open House Hong Kong IG）

屈地街電車廠+120電車

日期：2024年9月22日

地點：西環干諾道西屈地街電車廠派對電車集合點



電車大家都搭過，但是電車工廠可能較少有機會進入。這次「打開香港」將舉行導賞團，帶大家走進屈地街電車廠了解電車修復工藝與製作流程，更會踏上香港現存最古老120號電車，細看藤椅、木窗框、鎢絲燈、英式機械控制台等設計細節，回溯城市交通工具的演化。

The Henderson

日期：2024年9月28日 （六）｜2024年9月29日 （日）

地址：中環美利道2號



今年新落成的The Henderson為已故建築女王Zaha Hadid的事務所設計，絕對是中環新地標之一。大廈採用了六條巨型支柱和一個側面核心鋼結構，塑造出洋紫荊花蕾綻放般的形態，目前為佳士得等公司租用，多為辦公空間，平日並不對外開放，這會是大家參觀頂級建築設計的好機會。

全港第一幢摩天大樓怡和大廈。（GettyImages）

怡和大廈

日期：2024年9月29日（日）

地址：康樂廣場亨利．摩爾《對環》雕塑旁



另一推薦大家參觀的建築同樣座落中環，為1973年落成之怡和大廈（亦稱康樂大廈），是香港第一幢摩天大樓，曾經是亞洲最高建築物。大廈最標誌性設計為其白色外牆以及圓形窗戶設計，當時建築師希望能夠減少樓面內結構柱，而窗戶設計則有承重考量，大家不妨趁此活動走進這座城市地標。

阿棍屋（Open House Hong Kong/LAAB Architects）

阿棍屋

日期：2024年9月28日（六）及29日（日）

地址：元朗錦田高埔新村D.D 103 （凹頭濾水廠側邊）



相對剛才介紹的三個地點，大家對阿棍屋可能就沒那麼熟悉。其實這是從元朗一塊廢棄棕地改造而成的動物收容所，由LAAB Architects設計，展館地方寬敞， 狗房和庭院之間一條中軸線，讓空氣流通，戶外空間還種了不少植物，營造一個自然環境，為動物提供充足活動空間。這次「打開香港」活動將有建築師介紹介紹設計如何滿足人類和狗不同視覺需求，還可以讓參觀者探訪毛孩！

回教清真禮拜總堂

日期：2024年9月21日 （六）

地址：香港島中環半山區些利街30號



香港不少宗教建築設計精美，但日常參觀機會不多，回教清真禮拜總堂便是其一。回教清真禮拜總堂是香港歷史最悠久的清真寺，1915年進行擴建，為香港法定古蹟。建築呈長方形，正門為拱形，四面為阿拉伯式拱窗，其朝拜牆則面向麥加，現在仍然是香港穆斯林社群重要的禮拜和聚會場所。除了回教清真禮拜總堂以外，九龍清真寺暨伊斯蘭中心這次同樣開放參觀。

除了這五個地點以外，門神啤酒廠、喵坊等地點同樣值得一看，有興趣讀者可以到官方網站查看開放詳情。