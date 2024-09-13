近年難得溫情喜劇《望月》　波多野裕介配樂令故事昇華｜何故專欄

《望月》的演員出色，情感細膩，有笑有淚，攝影和配樂都很有水準，是近年難得的溫情喜劇佳作。



《望月》電影海報

《望月》由羅耀輝監製、編劇及導演，邵劍秋聯合監製，李靖筠、陳湛文、李麗珍、李芯駖主演，客串陣容包括：陳家樂、楊偉倫、鄧麗英、張松枝、周祉君、戴玉麒、羅永昌，波多野裕介配樂。這是羅耀輝在《幸運是我》之後，再次以家庭為主題的溫馨小品，你和我都會有共鳴。

《望月》電影海報

《望月》講述美珍（李靖筠 飾）的父親在她小時候突然離家出走，留下母親瑛姐（李麗珍 飾）、大哥逸風（陳湛文 飾）和她，一家三口表面和睦相處，他們心中都各有秘密。美珍在便利店卑微地工作，每日受經理的氣，甚至騷擾，瞞著親友在交友APP上認識的David（戴玉麒 飾），初次約會後卻對她不瞅不睬，令她非常懊惱，而且心有不甘；逸風生意不順，雖然跟妻子阿詠（李芯駖 飾）已分居，卻在家人面前繼續假裝恩愛，只可以在陌生鄰居（楊偉倫 飾）面前打開心扉；瑛姐多年來為家人勞心勞力，卻一直對丈夫和子女心中有愧，直至跟丈夫離異的真相曝光，三人的關係變得更錯綜複雜⋯⋯

《望月》電影劇照

《望月》跟羅耀輝前作《幸運是我》一脈相承，細緻動人，充滿餘韻，並且偶然記錄了疫情下的香港眾生相。某程度上，《望月》可算是一部家庭倫理悲劇，羅耀輝卻加入了大量意想不到的笑料，在悲歡離合中注入歡笑，讓困境中的香港人可以輕鬆一下。如果要為《望月》加一個副題，可以考慮「幸運是我們」。

《望月》電影劇照

《望月》的中文片名配合劇情，每當美珍想念父親時，母親瑛姐告訴她，只要望著天上的月亮，父親彷彿就在身旁。其實這是瑛姐母親告訴她的方法，原來從美珍外婆開始，三代女性都欠缺夫妻緣，以及父女緣，連同逸風也婚姻不美滿，即使有緣，也未必有份，即使可以共偕連理，也未必可以白頭到老，正如本片英文片名「Once In A Blue Moon」，幸福真的不容易，就像遇見藍月亮的千載難逢。

《望月》電影劇照

《望月》對不同角色的描寫深刻，一眾演員都各有精彩表現，李麗珍和李靖筠的母女情好感人，陳湛文和楊偉倫的互動好過癮；作為女主角生命中的過客，張松枝、周祉君和戴玉麒的演出都恰到好處；鄧麗英如常地搶鏡，陳家樂比想像中搞笑，但可以更浮誇，羅永昌即使只有一場戲，也交出最佳男配角提名的精湛演技，對於年輕觀眾，可能不知道他其實是資深的導演和剪接師，曾經憑《暗戰2》勇奪第39屆金馬獎最佳剪輯。李芯駖是本片另一亮點，她作為電影新人，飾演一個不討好的複雜角色，仍然遊刃有餘，有力問鼎來屆香港電影金像獎「最佳新演員」。

《望月》電影劇照

《望月》的音樂是重要元素之一，波多野裕介的配樂令故事昇華，羅耀輝更巧妙地歌曲說故事，寂寞的逸風在思念妻子時唱出由黃凱芹作曲、填詞和主唱的〈珍惜這一晚〉，可算是神來之筆！陳湛文收放自如，不需要呼天搶地，也讓觀眾明白他的「男人最痛」，值得一讚！最重要是配合主題，人生無常，情深緣淺，除了珍惜眼前人，更要珍惜這一晚。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook