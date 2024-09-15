德國天才小畫家一舉成名　年僅兩歲「小畢加索」成為藝壇新寵兒

【抽象派/ 畢加索】現今世代藝術創作者有很多途徑展示自己的作品，透過社交媒體往往可以收獲世人的目光，早前就有一位年僅兩歲的小孩，在社交媒體上引起了廣泛的關注，甚至震撼了藝術界。來自德國巴伐利亞的小畫家Laurent Schwarz，因其鮮豔的抽象畫作成為焦點，其創作之路僅開始了不夠一年，已在藝壇顯露頭角。



圖片來源：laurents.art

Laurent的藝術之路始於2023年11月，當時家人帶他前往一所自然度假村，那裡不僅有著舒適的環境，還提供畫室予小朋友進行自由的創作，他在此進行了人生首次創作，初次執起畫筆已展示出過人的熱情，迅速投入起來，有如經驗老到的藝術家，隨後他的父母逐漸意識到其藝術天賦，為了方便他日常創作，甚至在家中設立了專屬的小型畫室。於去年的聖誕節他的母親將其作品發布至Instagram時，旋即引起了廣大網民的關注，大家難以想像得到如此有功架的畫作竟是出自一位幼童之手，其名聲傳播之快使他在網上爆紅，所發布的創作過程影片更在短短幾個月內達到了數百萬觀看次數。

若果沒有影片的話可能大部分人會質疑畫作的真實性，在片中可以見到Laurent在家中的畫室，熟練地運用起各種作畫工具，包括滾輪、畫筆、刮刀或者是自己的小手，他的創作靈感有如很多小朋友一樣，都是一些動物包括大象、馬、鴨子或恐龍，不過卻是以抽象的形象呈現，畫作富有色彩，發揮出無限的想像力和創意，在聲名大噪之後得到「小畢加索」之美譽，計劃在德國慕尼黑最大的藝術博覽ARTMUC上展示作品，並舉行首次個展，由首次執起畫筆到成名，這一切僅僅在短短幾個月內發生，相信Laurent很可能會成為年紀最小、也是成名最快的畫家。

《Red eyes》（圖片來源：laurents.art）

《the people》（圖片來源：laurents.art）

《the duck》（圖片來源：laurents.art）

在這段期間Laurent的作品已經水漲船高，售出極為可觀的價錢，據悉平均售價達到5,000歐元，甚至有藏家打算以27萬歐元的價錢購入其中一幅作品。除了售賣畫作之外，據說Laurent亦分別與德國一家油漆製造商及一家壁紙公司達成了巨額品牌合作，及後或會推出聯乘產品。Laurent的母親指出，其畫作所得的收益會放進他的儲蓄帳戶，為他的未來打下基礎。不過隨著Laurent的名氣日益上升，對於他在商業上的成功藝壇似乎持兩極反應。

《Colonel Hathi》（圖片來源：www.instagram.com/laurents.art）

《Blue Italien Stallion》（圖片來源：www.instagram.com/laurents.art）

藝術成為用來銷售或獲利的工具，對於以藝術作為事業的創作者當然不算是問題，Laurent年僅兩歲他自己甚或對於賺錢沒有任何想法，至於在背後操作的母親則被質疑，商業化的行為使得人們對其創作動機產生了懷疑。其母親指出Laurent的日常生活可以自由選擇繪畫、玩積木還是出外玩耍，不過他最喜歡的還是繪畫。Laurent的成功證明了孩子總有潛力成為藝術家，他的藝術之路充滿了機遇，但將小孩的創作推向市場可能會帶來不必要的壓力，有機會扭曲了小孩對於創作本質的理解，需要保護他的創造力讓他遠離充滿競爭的大人世界，在無憂無慮的環境中自由表達，當然商業合作或賣畫可以證明了創作的價值，最重要的還是從中取得平衡。