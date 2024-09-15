愛情喜鬧劇《床戲・藏氣》具有濃烈香港特色的過癮作品｜何故專欄

9月初，忙完「愛生命電影節」《BIG》映後分享會，翌日立即前往台灣，展開一段從高雄出發，途經屏東和台南，在台北結束的美食文化之旅。



來到台北，除了打邊爐，也特別安排了時間觀看舞台劇，這是「台北藝穗節2024」的其中一場演出，由香港劇團「戲隨意集」主辦的《床戲・藏氣》。



《床戲・藏氣》海報

《床戲・藏氣》海報

「戲隨意集」成立於2000年，宗旨希望透過戲劇「認識自我、反映社會、探索人生」，多次參與香港戲劇比賽及演出，並且曾經獲得多項提名及獎項，他們認為「戲」是「隨」著「意」念的結「集」，呈現出既虛擬又真實的情景。「戲隨意集」的作品多數是創作劇，《床戲・藏氣》正是由劇團創辦人徐偉倫編劇、導演和主演，張蕙嫻監製兼主演，周煐傑擔任執行監製兼演後座談主持人，路懿聯合導演兼主演，另一位主演則是巫凱宜。

圖片來源：筆者

《床戲・藏氣》於2024年9月5日至7日，三日內合演出共八場，9月5日在在紀州庵文學森林「古蹟大廣間」演出兩場，9月6日及7日在「不小心創作社」的黑盒劇場演出六場，我觀看的是9月6日在「不小心創作社」的首場演出，並且參與了演後座談會的討論。

《床戲・藏氣》講述一對香港夫妻（徐偉倫、張蕙嫻 飾）在高雄旅行時，丈夫突然報名參加換妻網站的活動，但原來這是一對從香港移民台灣的男女（路懿、巫凱宜 飾）打算「捉黃腳雞」的陰謀，妻子起初很抗拒，但在遇上騙徒後，竟然對他有好感，變成了反客為主的「換夫遊戲」⋯⋯

圖片來源：筆者

《床戲・藏氣》嘗試以嬉笑怒罵形式，探討既有趣又具爭議性的兩性話題，保持新鮮感是否維持婚姻的最大動力？換妻是在有固定伴侶之外找尋更大可能性？婚姻能否只靠「愛」來維持？沒有「性」的婚姻是否不完美的婚姻？沒有下一代的婚姻是否不完整的婚姻？只靠金錢來維持的關係會否更長久？

圖片來源：筆者

《床戲‧藏氣》是「兩對男女一張床」的愛情喜鬧劇，對於「婚姻」的討論，符合「戲隨意集」的劇團宗旨，然而，換個角度，其實是「留下來的香港人」遇見「離開了的香港人」的錯點鴛鴦譜，在各種價值觀和歪理的碰撞下，在「保守」和「覺醒」之間，更是刻下不同「香港人」的眾生相。

圖片來源：筆者

《床戲‧藏氣》劇長在一小時內，其實擁有很大的發展空間，故事背景設定在高雄，而不是香港人較為熟悉的台北，個人認為很創新，如果可以善用「愛河」等高雄著名景點，效果應該更有趣！誠然，作為喜鬧劇，加上「婚姻」在台灣比香港有更多可能性，情節可以更瘋狂，結局更可以完全不按邏輯，甚至更有衝擊性！然而，我最有興趣知道更多兩對男女的「前傳」，是什麼原因令一對曾經深愛對方的夫妻變得充滿隔膜？他們不想有下一代的真正原因究竟是什麼？另一對男女為什麼遠走他方？他們為何和怎樣成為合作伙伴？除了金錢真的沒有任何關係？他們對「婚姻」又是什麼態度？他們會否都是「婚姻」的受害者？

「台北藝穗節」素來是藝術家的培養皿，《床戲‧藏氣》有別於其他台灣創作人的演出，是具有濃烈香港特色的過癮作品，為台灣觀眾帶來新意。受惠於台灣的多元文化，主創們集思廣益後，相信有機會開發出內容更豐富和精彩的長劇，拭目以待！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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