70次循環中堅持拯救同事　小品《瘋狂星期一》創意取勝｜湯禎兆

早陣子偶爾看了一小品，是一位新人導演竹林亮的次回作《瘋狂星期一》（２２）（《MONDAYS / 如果不讓上司注意到這個時間循環就無法結束》），表面上以時間循環為主題，實質即是「重啟人生」的命題，且意外地較日劇《重啟人生》（２３）更早出現。

文：湯禎兆｜原題：社畜版重啟人生



《瘋狂星期一》海報

既然是低成本製作的小品（大部分演員觀眾都應該不認識），要殺出重圍就一定要憑創意取勝。事實上，《瘋狂星期一》在這方面也有它的巧思。時間循環的發現情節，針對日本職場的等級制度諷刺，同時又不失幽默——最重要是後來送上一記釜底抽薪，指出成功解難的關鍵人物，正是由始至終存在感稀薄，如同空氣的女文員神田川。她原來已經歷上七十次的時間循環，而且一直大聲疾呼也無人理會，但仍鍥而不捨去拯救大家，當中悲情可媲美《重啟人生》中的英雄真理。也正因為她，大家才找到時間循環的出口——就是要協助部長完成他的漫畫家夢。由下而上的社畜思維邏輯，到最後被基層達陣推翻，不過這只是幌子，竹林亮繫心的仍是團體協助的「重啟人生」。他鏡頭下的部長表面上一個只懂上班看漫畫的「廢老」，實質上在背後不斷為部下揹黑鍋，最後更為部下出頭，力守團隊的組合。同心協力一致齊心，意外地與後來的《重啟人生》的主題，某程度上也不謀而合。

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