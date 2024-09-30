澳最高法院判女性限定展合法　藝術家：判決證明女性比男性更優秀

【博物館/性別】在經歷了數月法律戰後，備受爭議藝術展覽及裝置《女士休息室》（Ladies' Lounge）獲准重新向公眾開放。這個僅限女性參觀展覽位於澳洲塔斯馬尼亞新舊藝術博物館（MONA），因一位男性訪客提出之性別歧視訴訟，從今年五月起停止開放。



不過，塔斯馬尼亞最高法院於上週五（27日）裁定博物館勝訴，判決書指展覽「為女性提供一個難得機會，體驗處於優勢而非劣勢的感覺」 ，為這場博物館性別之戰畫上句點，該展有望近日重開。



《女士休息室》誕生與爭議

《女士休息室》僅限女性入內，於今年4月曾被裁定違反歧視條例（圖片來源：MONA官網）

《女士休息室》是由藝術家兼館長Kirsha Kaechele創作展覽裝置，於四年前在MONA開幕，這是一個專為女性設計之空間，意在提供一個探討和反思女性在社會中角色之場所。Kaechele將這個空間描述為「極其奢華」， 在該處女性「可以享受精緻小吃、精美酒水和其他淑女樂趣」，並由一位「謙遜但英俊的男管家」服務。

藝術家稱創造這個空間是為了突顯澳洲女性幾十年所面臨排斥，比如直到1965年才解除女性在酒吧主區飲酒禁令，並將展覽描述為一個「顛倒宇宙」，提供了一個「從這個奇怪而脫節的男性主導世界中重新設置」之機會。

展覽還展出了博物館一些最著名藏品，包括畢加索和Sidney Nolan等藝術家作品，值得留意的是，Kaechele在今年七月曾承認，其中一些宣稱為「祖母收藏之畢加索畫作」，實際上是由她自己所畫。

而相關爭議則起源於2023年4月1日，當時一位來自新南威爾士州的男性遊客Jason Lau在參觀MONA時，被拒絕進入《女士休息室》，他認為自己受到性別歧視，便向塔斯馬尼亞反歧視專員提出投訴，案件隨後在2024年被轉介至塔斯馬尼亞民事及行政審裁處。審裁處於今年4月做出裁決，要求博物館關閉展覽，或是允許男性進入。Kaechele其後將相關展品移入女廁展出，迅速引起網絡熱話。

70名女性結隊出庭

Kaechele對此判決提出上訴，在9月17日聽證會上帶領70名女性出現在法庭上，所有人都身著職業套裝並戴著珍珠項鍊。她在法庭外發表演說，強調這場官司具深遠意義：「不僅僅關乎《女士休息室》，還關乎女性經歷、藝術在社會中角色以及法律本身。」博物館法律顧問Catherine Scott則提出先前裁決未適用1998年塔斯馬尼亞反歧視法第26條，該條款允許處於不利地位群體為了促進平等，而進行某程度歧視。

在2024年9月27日，塔斯馬尼亞最高法院法官Shane Marshall推翻了先前判決，於判決書中寫道，《女士休息室》通過「突顯普遍存在於社會中之不平等，為女性提供一個難得機會體驗處於優勢而非劣勢的感覺」，來實現促進平等目的。這一裁決允許MONA重新開放《女士休息室》，並繼續實施只允許女性進入政策，而不會違反相關法例。

Kaechele其後在IG發表貼文，表示：「判決證明了一個簡單事實：女性比男性更優秀。」並感激能生活在一個允許不同觀點在法庭上平和表達的民主國家，同時感謝原告Jason Lau「讓這件藝術品變得生動」。