日本傳奇設計大師石岡瑛子　兵庫縣大型回顧展認識非凡跨界影響力

【石岡瑛子回顧展/ 日本設計】設計是將創意轉化為具體旨在解決問題的過程，融合功能與藝術，設計本身並不局限於媒介及範疇，所以不少設計大師都涉足多個界別。日本有一位設計界的傳奇石岡瑛子（Eiko Ishioka），上世紀以超現實的戲服設計而聞名於世，曾經藉此贏得了奧斯卡獎項，她在平面設計、廣告以及舞台設計方面都有著非一般的成就與影響力，大家很有可能都曾見識過她的作品，這位大師於2012年離世享年74歲，她在設計界的影響力一直持續至今，今年於兵庫縣立美術館舉行了大師的大型回顧展，藉此機會一睹她如何改變了日本設計界及廣告界。



石岡瑛子，1983年（圖片來源：東京都現代美術館/Photo by Robert Mapplethorpe）

石岡瑛子於1938年出生在東京，其父親任職平面設計師，可能是受其影響之下石岡瑛子自小就對藝術充滿興趣，自然而然地考入東京藝術大學，此時她還想承接父親當一位平面設計師。可惜在當時設計界主要由男性主導，女性想要抬頭並不容易，可能需要花上比男性設計師更大的努力還未必能夠成功，父親最初是不鼓勵她向此方面發展的，不過她依然沒有放棄自己的理想。於是在畢業之後，石岡瑛子進入了大企業資生堂的廣告部門工作，幸好資生堂的客戶群以女性為主，理應是有發揮機會的，不過石岡瑛子獨到的設計眼光並不讓她隨波逐流，當時的廣告大多呈現女性陰柔美麗的一面，她卻想挑戰社會對女性的刻板印象，選擇展現強勢獨立的現代女性形象，隨後她的作品引發了日本廣告界的廣大迴響促使變革。

1979年為Parco設計的海報「西洋は東洋を着こなせるか」（圖片來源：東京都現代美術館）

1977年為Parco設計的海報「Ah, Our Roots!」（圖片來源：兵庫縣立美術館）

石岡瑛子的影響力透過作品深刻改變了人們對設計的看法，當中強調了情感和文化，設計也不僅是商業的工具卻也可以是藝術。於70年代，她成立自己的工作室，開始接手日本百貨公司Parco的廣告設計，一系列傳頌至今、有如教科書式的作品面世，她將在資生堂工作時萌發出來的想法在自己的工作室發揮得更盡情，表現手法強調情感投射而非直接推銷產品，往往使人印象深刻並且深入了解到品牌的形象與價值，甚至改變了消費者，利用視覺語言提出新的生活方式，作品中突破性別、國界和種族等現有框架，體現出日本流行文化自60年代經濟高速成長到80年代的成熟過程，好的設計可以超越時間，她的作品正正做到這一點，現在看法依然是別具前瞻性的。

1992年電影《吸血鬼：真愛不死》石岡瑛子為德古拉設計了一襲血紅色錦袍

2011年電影《天魔戰神》（Immortals）（圖片來源：IMDB）

2012年電影《魔鏡，魔鏡》（Mirror Mirror）（圖片來源：IMDB）

石岡瑛子沒有止步於廣告及平面設計界，逐漸擴展至服裝設計及舞台設計等領域，當中最著名的一個案例是名導Francis Coppola操刀的1992年電影《吸血鬼：真愛不死》（Bram Stoker's Dracula）中負責服裝設計，德古拉的形象向來是黑暗深沉的，她一反常規，為德古拉設計了一襲血紅色錦袍，形象非常突出，這讓她在國際舞台上嶄露頭角，並因此在當年的奧斯卡奪得最佳服裝設計獎。後來她也為多部電影設計服裝，包括2006年電影《魔幻旅程》（The Fall）、2011年《天魔戰神》（Immortals）、2012年《魔鏡，魔鏡》（Mirror Mirror）等，後者亦入圍奧斯卡。

太陽劇團《魔法森林》（圖片來源：東京都現代美術館）

在服裝設計上她擅長表達超現實的色彩和強烈的情感，不僅視覺上吸引人亦能呼應出角色特質，設計了超越種族、時代和地區等的未知視覺領域，體現出她對設計的深刻理解。於2000年，她受委託為太陽劇團《魔法森林》設計服裝，當中多達百多套服裝及數百件配件是為前所未有的挑戰，有別於電影，劇團的演出考驗臨場能力，所以還要顧及穿著者使用時的情況，不能有礙表演和動作，更要吸引眼球，在沒有後期製作之下被依賴來呈現出魔幻壯麗的視覺效果。來到2008年，全球的目光聚焦在北京奧運，坐在電視機前收看開幕式的觀眾多達40億，開幕式導演張藝謀策劃了一場無與倫比的震撼場面，2,008名表演者的擊缶表演以及3,000名拿著竹簡的儒生朗誦《論語》，誰不知極具震撼力的服裝設計也是出自石岡瑛子之手，她的作品常見融合東方與西方的美學元素，開幕式上的服裝則以無分國界的視覺語言充分展現了中國文化的精髓。

2008年北京奧運開幕式（圖片來源：東京都現代美術館）

回顧石岡瑛子的作品，無疑是新一代設計師的啟發之旅，當其父親都不禁認為女性在當時的設計界是沒有出路之時，她卻曾經以一己之力影響著設計界，作品融入了社會現象和文化背景，加強了設計的意義和深度，她的生平故事對於大眾而言也是相當震撼人心的。在9月28日至12月1日，兵庫縣立美術館舉行石岡瑛子的回顧展「Eiko Ishioka I Design」，展出主要來自60至80年代的400多件作品。兵庫縣立美術館本身是關西最大的美術館之一，也是由當代建築大師安藤忠雄操刀的建築，相當值得一遊。