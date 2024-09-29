破格魔幻作品《郵差本傳》　探討生死、命運和制度｜何故專欄

《郵差本傳》以非傳統的演出模式，帶領觀眾穿越陰陽界，探討生死、命運和制度，嶄新劇場體驗的破格魔幻作品。



《郵差本傳》由甄拔濤改編及導演，陳偉基和李筱怡聯合監製，韓詠衍和王靜怡擔任執行監製，劉婉婷擔任副導演，邱永亮擔任創作統籌，賴育麟和袁潔敏擔任項目統籌，李綻容擔任製作經理。本劇由西九文化區與再構造劇場聯合主辦及製作，並為「西九創作人系列」節目之一，亦是再構造劇場「後人類藝文研究社」項目之一。



《郵差本傳》海報

《郵差本傳》由黎逸正、冼樂欣、蕭鎮邦、洪節華、譚安婷、毛曉珊主演，故事設定每一位香港市民在一生之中，都可以享有一次別具意義的郵政免費服務，寄一封信予陰陽相隔的至親。王胤瀅（冼樂欣 飾）分享她在威尼斯雙年展的得獎作品：新上任的郵差南門亮（黎逸正 飾），10歲時曾經溺水瀕死，從此在入睡後可以穿越到陰間，其後在「靈薄鎮」遇見早逝的佟堇萓（毛曉珊 飾）和阿龍（蕭鎮邦飾），他更與佟堇萓成為戀人，某日，南門亮帶姐姐南門澄（譚安婷 飾）和母親一同遊覽陰間，她們卻從此失蹤。在郵差前輩（洪節華 飾）的協助下，南門亮嘗試一邊送信，一邊解開被遺忘的真相⋯⋯

《郵差本傳》劇照（圖片來源：再構造劇場）

《郵差本傳》改編自西樓月如鈎的網絡小說《我係窮郵差，專門幫陰陽相隔嘅人送信》，以書信穿越陰陽，讓觀眾經歷生死。西樓月如鈎任職殯儀行業，甄拔濤讚賞他的原著小說「十分好看，構思奇特，想像力量充沛，而且埋身，當中的生離死別總會有夭中你地方。」甄拔濤將西樓月如鈎的創意盡情發揮，令西九文化區的自由空間大盒煥然一新，配合精心設計的道具和佈置，讓全場二百多位觀眾不只是「坐着不動接收舞台發生的一切」，而是游走於「陰間」和「陽間」。與此同時，每位觀眾都收到一封王胤瀅好友Sabdy從陰間寄給她的日文信，非常有心思！

《郵差本傳》劇照（圖片來源：再構造劇場）

《郵差本傳》跟甄拔濤的前作《柏林的金魚》和《閃亮搖曳的雪》一脈相承，有別於傳統鏡框式劇場，延續在南豐紗廠內演出的「游走式劇場」，故事分為兩幕，分別是【陽間，及陽間裏的陰間】，以及【陰間，及陰間裏的陽間個階段】，由第一幕過渡到第二幕，觀眾需要離開代表「陽間」的觀眾席，穿過「大門」前往「陰間」，先將可以發光的「小屋」掛在牆上，然後坐在草坪上，近距離觀賞，其至參與演出。如果上次在元朗劇院演藝廳公演的《柏林的金魚》是「旋轉舞台」，今回卻是「旋轉觀眾」，身處「陰間」的觀眾，需要同時兼顧「陽間」和「陰間」的兩個舞台，起初有點不習慣，但在適應後就會有另一種樂趣。然而，雖然在入場前，工作人員已再三溫馨提示觀眾可以將個人物品存放於衣帽間，但是坐在草坪上始終不方便，特別是對於穿短裙的女士們，如果有機會重演，主辦單位宜應注意，建議在演出有更多說明和導讀。

《郵差本傳》劇照（圖片來源：再構造劇場）

《郵差本傳》劇照（圖片來源：再構造劇場）

《郵差本傳》由陳秄沁擔任戲劇構作，馬家銘和馬語瞳擔任空間設計，陳焯威負責燈光設計，簡僖進負責聲音設計，張浩然負責服裝設計，許康年負責影像設計，他們和甄拔濤一起重新定義「沉浸式劇場」（Immersive Theatre），都是功不可沒。演員方面，個人最欣賞一人分飾三角的譚安婷，除了南門澄和陰間婆婆，還有被佟堇萓鬼上身，形象鮮明，唯妙唯肖，是本劇的焦點所在。

《郵差本傳》劇照（圖片來源：再構造劇場）

《郵差本傳》為我們呈現出不一樣的「死後世界」，甚至讓我們置身於「流動的地獄」，顛覆了我們往常的劇場體驗，令我們離開「適適區」，一起反思：如何像劇中主角們突破常規，重新掌握屬於我們的生活？

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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