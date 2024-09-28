《驀然回首》從拯救到被救　逆轉重啟人生敘事｜還是日本｜湯禎兆

《驀然回首》當然也是另一重啟人生的物語，只不過逆向而行罷行。在近年日本流行文化湧現的重啟人生熱潮中，主軸是當事人的鍥而不捨，努力去改變時間線從而去拯救對象（好友／日本／地球／宇宙）。有時重心放在Time loop的悲涼上，有時會放在當事人心態的調適上，總之均成就一份薛弗西斯的英雄感。

文：湯禎兆｜原題：重啟人生的逆轉



《驀然回首》（劇照）

《驀然回首》的藤野當面臨暗黑力量的吞噬（把京本之死歸因為自己把她誘出宅門），文本中誤導讀者／觀眾以為她利用想象去重啟京本的人生，而把自己安排在救人場面登場。可是後來大家才知悉，那是來自京本的幽靈救贖，去重啟相同的故事（文本暗示兩人「又再」合作繪畫漫畫），只不過把時間軸延後了。

《驀然回首》（劇照）

正因如此，重啟人生的主客逆轉了，物語中心由拯救受害人變成為救助倖存者。簡言之就是逝者矣矣，倖存者如何走下去，才是有切膚之痛的迫切訴求。當然，文本中重啟的動力，因為另一生中的從不相識，所以變得更加統粹的粉絲之愛——也可說象徵了創作人的無力無助精神深淵，只能依靠他人才得以獲救。

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