十月展覽｜六角彩子裝置、110件中國重大考古發現、陶輝「荒丘」

【展覽/文物/藝術】來到國慶，不少展覽都選擇在近日開幕。這次我們特別介紹展示亞洲藝壇新星作品之「NEW NOW」預展、帶來近二十年中國重要考古發現的「中華文明溯源」展覽、跳脫有趣本地藝術家梁寶瀛個展以及探討中國社會普通人精神面向之陶輝「荒丘」展覽，從歷史文物涵蓋到前衛藝術等多個面向，總有一個適合在假期前往。



名稱：NEW NOW: 現代及當代藝術」預展

日期：即日至10月3日

地點:香港九龍西九文化區柯士甸道西 8 號,西九文化區管理局大樓 G/F



佳士得開幕拍賣以外，最近不少拍賣行推出預展，在其中富藝斯（Phillips）「NEW NOW: 現代及當代藝術」預展似乎相當值得一看，該展覽除了有包括村上隆、六角彩子、伊西·伍德、崔潔等已成名藝術家作品，不少展品更來自阮國勇與星根健一等亞洲藝壇新星，可能是大家接觸新藝術家的好機會。

六角彩子大型手繪木製裝置《無題（木屋）》（Phillips）

該展覽重點展品包括六角彩子唯一大型手繪木製裝置《無題（木屋）》，六角彩子作為近年最炙手可熱藝術家之一，大家一般對其繪畫作品更為熟悉，這次大家就有機會看到她2019在荷蘭阿姆斯特爾芬Museum Jan展覽現場創作之裝置。她以手指繪製標誌性螺旋圖案，充滿童趣，模糊藝術品與兒童遊樂場之間界限。

不少拍場新秀作品也將在展覽展出，包括擅長探討移民、跨性別者和城市化等議題之越南藝術家阮國勇、關注文化多樣性的舊金山藝術家切爾西‧良子‧王（Chelsea Ryoko Wong）以及近年大熱本地藝術家黃進曦畫作等。

名稱：中華文明溯源

日期：即日至2025年2月7日

地點：香港故宮文化博物館展廳 8



至於對文物感興趣的讀者，則不能錯過香港故宮文化博物館與中國文物交流中心聯合主辦之「中華文明溯源」展覽。展覽聚焦近二十年中國重要考古發現，展出約110件（套）新石器時代至夏代、跨越5,000年珍貴文物。這些展品來自內地北京、甘肅、遼寧、安徽、浙江、山東、湖北、山西、陝西、河南等省市和香港共14間博物館和考古機構，涵蓋九個考古文化和九個主要考古遺址，大部分文物是首次在香港展出，當中有16件為國家一級文物。

展覽分為三個單元，分別為「孕育——文明初成（距今5,800–5,200年前後）」、「綻放——古國文明的發展（距今 5,200–3,800年前後）」以及「傳承——王朝時代的開始（距今3,800年–3,500年）」 在以上三個時期中，具代表性珍貴文物分別為玉龍、玉琮和銅斝，均為國家一級文物。

第一單元中玉龍（距今6,000–5,000年），來自紅山文化中晚期遺址，是中國最早具有龍形象實物之一；第二單元中玉琮（距今5,300–4,300年）作為身份標誌，是良渚文化玉禮器系統代表，也體現了良渚玉文化對周邊文化和後世廣泛影響；第三單元銅斝（距今3,800–3,500年）為來自二里頭文化青銅禮器，反映了二里頭文化獨特、發達銅鑄造技術，以及以青銅器為核心中華禮儀制度的逐漸形成。

展覽透過270度全景銀幕，重現中國史前時期規模最大城址之一——位於陝西省的石峁遺址，石峁遺址是21世紀中國最重要考古發現之一，其考古發現改變了以中原為中華文明發祥地傳統認知。此外展覽將由張智霖為展覽語音導賞，帶領觀眾探索石峁遺址，及細說文物背後故事，講解中華文明發展進程及脈絡。

名稱：I like expensive shxt

日期：即日至10月12日

地點：Contemporary by Angela Li, 香港上環荷李活道248號



相較剛才介紹的中華文物展，接下來這個本地藝術家展覽則更輕鬆好玩。年輕藝術家梁寶瀛以「I like expensive shxt」作為畫展標題，展出她最新一系列作品。畫作直接而幽默地表達了藝術家新一代價值觀——比起純粹物質追求，更著重每件事物帶來的情緒價值。

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梁寶瀛作品大膽運用跳色、撞色和意象，角色常常呈現不符比例視覺效果，「熱狗人」、「青瓜人」和 「大嘴鳥」等角色更是跳脫有趣。其作品《I said i'm fat not ugly》和《幾凍都飲美式》，則展示了她對人類情感以及行為的敏銳觀察。

名稱：陶輝：荒丘

日期：即日至 2025 年 2 月 2日

地點：賽馬會藝方三樓



相對來說，最後介紹的陶輝（Tao Hui）「荒丘」展覽則更為前衛，這將是這位中國藝術家首個香港個展，他透過繪畫、雕塑、錄像、聲音、裝置和佈景設計等作品，建構出一片異乎日常荒誕之丘，審視中國社會發展浪潮下普通人群的生活及精神處境。

主辦單位這次特別委任藝術家創作數件全新作品，包括由五彩繽紛玻璃鳳爪組成之《抓錢手》、思考當代社會和生活中種種差異與分歧之多維場域視聽裝置作品《恐怖摧殘北方》、展示石化蟒蛇緊纏陶瓷馬桶荒誕情景的《擁抱》等。

展覽亦是陶輝2023年底新作品《辛苦》於亞洲首展，作品中一尊形似融化人形木雕從背後支撐著幾近癱軟三米多高曲面熒幕，寓意手機竪屏，展示網路直播主播每日營營役役吆喝叫賣，被工作與生活榨乾至站不起身，探尋熒幕與現實、生計與艱辛、自我與形象在日益數碼化、更趨疏離的生活中相互依存關係。