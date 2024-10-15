專訪｜從創世神話到人類苦難　高世章結合音樂與香水瓶檢視歷史

【展覽/香水/音樂】在歷史洪流中，人類能留下什麼？香味以及音韻都似乎極易消散，卻能觸碰到文字無法抵達的情感深處。



曾先後獲台灣金馬獎、香港電影金像獎最佳歌曲，並為《穿Kenzo的女人》、《大狀王》等多部經典音樂劇作曲的高世章（Leon Ko），這次就決定涉足展覽，與著名舞台設計師松生紘子合作，在《琉璃之歌》展出其個人收藏中超過250件罕有古董香水瓶，結合視覺藝術、戲劇、音樂和香氛，叙述人類存在故事。



展覽分為十二個場景，每個場景都是自成一體小故事，從創世神話到人類最偉大成就和苦難，分別描繪人類文明中不同關鍵時刻。每個展出香水瓶都經過精心挑選，譬如是被稱為「最完美面孔香水瓶之一」的 ⁠Ramses IV (拉姆斯四世) 以及可追溯至1886年的Wenck⁠自由女神像香水瓶，均是承載歷史之珍貴物件。

體驗同時伴隨著由雙簧管、鋼琴和弦樂四重奏演奏原創音樂，以及由Artisenses John Paulo Hui 調製之香氣配方，使觀眾能夠從多感官角度參與展覽。今次我們請來策展人高世章為我們講講，到底為什麼要辦這樣一個展覽？

著名作曲高世章此次特別為《琉璃之歌》策展（HKPAX）

最初是什麼讓你開始收集香水瓶？你認為香水和音樂在感官上有什麼相似之處？

高：我一開始收集香水瓶，是因為有次我幫一個朋友買限量版香水，買完後我覺得挺漂亮，所以自己也買了一份，如此開始收藏香水之路。

至於音樂和香水之間關係，其實也很微妙。因為音樂是你需要感受的東西，不能單純以文字表達；香味亦如是，可以直達感情深處，卻難以用言語表達。兩者在表達情感方面有異曲同工之妙。

《琉璃之歌》展覽場景之一（HKPAX）

以往多是為音樂劇以及電影作曲，這次創作過程會比較不一樣嗎？

高：其實林林總總各種音樂我都寫過，但這次能夠同時把自己收藏的古董香水瓶和音樂作結合，非常難得。其實作曲過程會有點像電影配樂，每個場景講述故事都很不同，有些講創造與創世、有些講古文明文化、有些講死亡和重生，根據畫面、情感和時代，為每一個場景配上音樂。

你是如何選擇《琉璃之歌》所使用的香水瓶？怎麼用音樂來表達不同香水瓶歷史和文化背景呢？

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高：選擇《琉璃之歌》香水瓶時，最重要一點是：它們有沒有辦法講故事？很視乎香水瓶能不能再視覺上配合我想呈現的畫面和風格，所以儘管有些香水瓶生產年份相隔很多年，但只要在形態上可以完成敘事，我都覺得應該在同個場景出現。

至於音樂上，每個場景都經過特別設計，譬如講述埃及故事時嘗試了埃及風格音樂，其中一幕《中興日和》展示中日文化交融，我就配合日式和中式音調，融合成一首樂曲。而在講述戰爭的場景裡，我則是選擇不用音樂，因為我覺得藝術不應該歌頌戰爭。到講述和平時，當然是我們經常能聽到的一些進行曲，每一場都根據相應氣氛有所不同設計。

《琉璃之歌》展覽場景之一（HKPAX）

在你看來，《琉璃之歌》最能夠觸動觀眾的部分是什麼？

《琉璃之歌》的音樂其實最著重一件事——就是人性。

我覺得拿捏展覽很重要一點是：無論是什麼時間和地域，你都要找到人心在哪裡。譬如有一場是人問上天「我們存在的意義是什麼？」這個場景有個特定旋律，而在往後十二個場景裡面，你會不時聽到這個旋律。

我認為《琉璃之歌》最重要的，就是檢視人類歷史，看我們走過了什麼路，接下來要怎麼走，甚至是如何去面對死亡，這應該是情感非常澎湃和深入的一個展覽。

【展覽詳情】

名稱：琉璃之歌

日期：即日至10月17日

地點：西九文化區自由空間大盒

