書籍介紹｜法國學者揭開西方媒體筆下　中國「妖魔化」形象迷思

全球化時代，中國的大國地位在快速提升，卻未見與之相對應的正面評價。反之，西方對中國快速發展的擔憂愈演愈烈，西方媒體更是以極端負面的報道來抹黑中國，在「中國威脅論」與「中國崩潰論」之間反復變換。但隨著互聯網的愈發普及，一個熱情好客、日新月異的中國形象正逐漸通過社交網絡在全球傳播，越來越多的西方國家民衆渴望了解和感知一個更加真實的中國。有不少旅華人士，正積極承擔對外傳播中國友好形象的角色，而曾在曾在法國文化外交部門和多個國際傳播集團工作的法國學者羅弘正是其中之一。正如他在其新作《理解中國與西方的關係：内斂的超級大國與孤立的霸權》所説：「如果這種對中國的不斷誹謗和妖魔化繼續在媒體上傳播，而沒有來自較理性觀察者的細微甄別或駁斥，那麽中國將逐漸違背其意願成爲歐洲和美國政要們所指控的系統性對手。」

文：鄒傳仁｜原題：《理解中國與西方的關係：内斂的超級大國與孤立的霸權》



書名：理解中國與西方的關係：内斂的超級大國與孤立的霸權

作者：羅弘

出版社：香港三聯



中國的快速發展，在作者看來，首先要歸功於中國自身的不懈努力。在對外方面施行和平外交的政策，對内汲取傳統的本土意識形態和外來意識形態的功能性方面，在國内建立了一個基於完整主權的多極世界。此外，中國在推動人民幣國際化、滬港深金融中心的建立、技術主權等方面都取得不俗的成就。正因中國的審慎和雄心勃勃的治理，中國將在未來幾年内達到世界領先大國的地位，並積極履行這一角色和負擔起這一新地位。

萬里長城風景壯闊，山岳連綿不斷。(官方YouTube截圖)

自「二戰」以來，西方國家大多對中國採取敵視的態度，並通過一系列顛倒黑白的指控抹黑中國，更重要的是，西方國家所謂的自由民主模式的日益衰落以及爲了維持該模式的掙扎，與中國具有自身特色的發展之路相悖，因此在抹黑中國後對中國對外回應的再度抹黑，形成了一個不斷的負面循環，最終可能出現西方軍火販子所期待並推動已久的軍事衝突。中國已意識到這陷阱並積極避免，採取源於中國傳統上基於防禦而非進攻的現實政治。

改革開放40餘年來，中國從貧窮落後的國家發展成世界第二大經濟體。圖為上海外灘的繁榮景象。（VCG）

羅弘旅居中國二十餘年。他的朋友曾質疑其爲何能在「充滿負面新聞」的中國生活如此之久。爲了回應這些疑惑，作者站在一個更加中立的視角，為西方理解中國以及中國理解西方，作出了一系列的闡述，並希冀西方可主動從中國崛起過程中的經驗與教訓中汲取靈感，進而和中國攜手為全人類的未來作出貢獻。

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