「禮敬中華 · 愛傳萬家」傳頌中國婚儀文化　專家細說習俗演變

婚禮不但是人生重要的里程碑，更是華夏文化的重要部份，由從前盲婚啞嫁到後來自由戀愛，不變的是對中國傳統婚儀文化的傳承。早前圓滿落幕的「禮敬中華 · 愛傳萬家」活動，從服飾到茶道展示中華傳統文化中最重要的「家文化」。



政制及內地事務局局長曾國衞與嘉賓一起主持開幕禮。（黃寶瑩攝）

由觀塘民政事務處聯同觀塘區議會舉辦的「禮敬中華 · 愛傳萬家」於觀塘自由空間舉行，重點展現中華傳統婚嫁文化。現場展出不同年代的婚嫁服飾及用品，又請來專家分享，包括對婚嫁文化素有研究的香港史學會鄧家宙博士介紹中國傳統婚嫁文化點滴、多年從事專業婚禮統籌兼大妗姐羅勤芳講解港式婚嫁如何傳承中華六禮情，還有熟悉茶道文化楊莉瑤細說茶禮習俗。

展示中國五個不同朝代的婚服裙褂（黃寶瑩攝）

對婚嫁文化素有研究的香港史學會鄧家宙博士介紹中國傳統婚嫁文化點滴（黃寶瑩攝）

而中華婚服時裝騷展示中國五個不同朝代的婚服裙褂，還有旗舞、古典舞蹈、鑼鼓等表演，以及「茶禮傳天下」展區介紹「三茶六禮」習俗，還有藝術打卡裝置及即影即有拍照區，令參與觀眾樂在其中之餘，可全方位了解婚嫁傳統的發展與傳承。

「羅勤芳中華禮儀」總監羅勤芳（黃寶瑩攝）

「羅勤芳中華禮儀」總監羅勤芳（芳姐）擁有多年從事專業婚禮統籌兼大妗姐的豐富經驗，婚嫁文化經歷過時代與潮流演變，她認為結婚是人生重要的分水嶺，「基本上就是未婚前新郎新娘這兩個重要的人物，成婚前是隸屬於不同的家庭，男女雙方的一家之主是的自己父母。婚後，廣東人所說：結婚就是開一個新門頭——即是他們組織一個新的家庭，身份不同了，成為夫婦要當家作主，所以婚姻來說是一個人生的重要分水嶺。」

芳姐表示結婚是成立一個新的家庭，他們兩個要夫妻同心，創業興家，一起令到這個家庭更加鞏固、更加和諧，「結了婚之後兩個人將住在一起，添子添孫，要教好他們的子孫以身作則。所以責任大了，對於家庭的責任大了，對於國家也是，添人進口令到國家更加強大。」

傳統中式禮儀的用品（黃寶瑩攝）

不少年輕一代對中式傳統婚禮習俗認識不深，認為頗繁瑣，芳姐解釋道：「我覺得傳統對年輕人欠缺一個解說，所以我會用一些率直白明的方法去解釋這件事，通常他們會覺得繁文縟節，其是源於不知道和不理解。」她指出在解說時盡量淺白，令到他們改觀，「以前是說三書六禮，現在註冊已經法律認可了，之後便可接新娘，就是出門入門，做一個敬茶禮，晚上大家跟親友一起普天同慶的婚宴，婚禮一天就可以完成了，已經是禮法合一的婚禮，也不出十句說話令他們明白，已經做到一個傳統婚禮。」她補充說如想再高興一點，還可加上過大禮、換嫁妝、安床等儀式。

芳姐說相比昔日婚禮的繁文縟節，現在兩天半的時間已將以前一個月的禮節完成，「將之化繁為間，也算是一個現代化的三次六禮。現在是禮法合一，也是完全發揮到以前的作用，年輕人亦相當接受。」

觀塘區議會兼「香江會-滙天下」董事總經理楊莉瑤（黃寶瑩攝）

觀塘區議會兼「香江會-滙天下」董事總經理楊莉瑤，一直致力推動傳統茶道文化，她指中國茶文化源遠流長，多年來仍然是中華文化重要一環，「茶起源於中國，歷史記載最早可以追溯到五帝時期，至今已有數千年。隨著時間的推移不茶文化逐漸成為了社會的重要元素，特別在唐朝和宋朝，當時茶文化的發展達到巔峰。」茶來到現代生活，楊莉瑤指茶文化也是與時推進，歷久彌新 「呈現了很多新的面貌，在社會生活的各個層面，以及國家外交等方面，都扮演著非常重要的角色。」

而在婚嫁儀式中 茶同樣扮演著不可或缺的角色，楊莉瑤再作出解說：「古書記載，始自西周中國傳統的婚禮，一直都奉行三書六禮。隨著時代的變化，逐漸演化為三茶六禮。當中三茶的意思就是訂婚時的『下茶』、迎親結婚時的『定茶』和晚上圓房的『合茶』。」她更指六禮之中，茶禮尤其重要。

在婚嫁儀式中，茶扮演著不可或缺的角色。（黃寶瑩攝）

「茶在民間婚俗上歷來代表純潔、堅定、多子多福的象徵，因為茶樹只可以用種子、萌芽去生長而不可以移植，所以歷代都是將茶視為至聖不疑。在中國傳統的婚禮儀式上，茶扮演著很重要的角色，「新婚夫婦向父母敬茶是表達對長輩的敬愛和感恩之情的重要儀式，通過敬茶向長輩傳達著尊重和孝順的心意，也象徵著家庭的和諧和傳承。另外，我覺得茶有開枝散葉的意思，也是對新婚的夫婦代代傳承的祝福。」

問到經歷多年演變，茶禮的選擇和意義會否有所不同，楊莉瑤細說演變，「現在於中國內地很多農村，將訂婚和結婚稱為『受茶』和『吃茶』，定婚的定金稱為『茶金』，彩禮則稱為『茶禮』。」至於茶的種類方面，原來通常習慣就地取材 「當地流行的茶葉，都可以作為茶禮，沒有限定是哪一樣，只取其內涵和象徵的意義。坊間很多婚嫁通常會用紅茶，因為其色澤比較紅潤，還有口感醇厚，同時婚禮上紅茶可以寓意新人的日子，紅紅火火 生活美滿如意；紅茶也有溫暖身體的功效，為新婚之夜增添溫暖和浪漫的氛圍。」茶文化亦隨婚禮潮流有所轉變，「茶文化呈現了很多新的表現形式和現代的元素結合，增添儀式有創意和個性化，例如很多新人在婚禮上會設置茶桌，提供不同種類的茶給賓客品嚐，又會請人作茶道表演，更有氣氛，甚至伸延到婚禮紀念品，將茶葉或茶具作為伴手禮，不是以往的朱古力，象徵對婚禮的紀念和對親友的祝福。」可見傳統婚禮儀式與習俗一直與時並進，得以傳承下去。