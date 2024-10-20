荒謬喜劇《匙羹》笑中有淚　源於生活卻超越生活｜何故專欄

《匙羹》借買兇殺人來探討生死，笑中有淚，比黑色幽默更黑色，既是小人物的悲歌，也是源於生活卻超越生活的荒謬喜劇。



《匙羹》海報

《匙羹》由梁澤宇編劇，邱廷輝導演，潘泰銘、陳小東、梁嘉進、張焱和朱詠欣主演，2023年9月初演，成績斐然，今年10月載譽重演，作出了不少改動，引用邱廷輝的說法，這是一個更精煉的版本。

《匙羹》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《匙羹》是梁澤宇以自身的工作經驗，結合真人真事而成，他在初演場刊的「編劇的話」裡自稱「一個被平面設計工作耽誤的編劇」，因為他除了是「新手編劇」，也是「自由身平面設計師」和「業餘演員」。梁澤宇經常為本地劇團設計海報和場刊，平面設計近作包括藝君子劇團的《惡之華》，近期的演出就有《凶的空間》裡的「業主」，果然是多才多藝。

《匙羹》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《匙羹》是香港話劇團「新劇匠」系列之一，原本是在2011年1月公演，卻因為疫情而取消。梁澤宇坦言在「落筆之初，純為發洩多年在這個職業上受過的委屈」，故此第一稿名為《平面設計師之死》，但他其後發現最想寫的是現代都市人的「存在主義」，為此改變了方向，道出各界自由工作者（freelancer）的痛苦同時，也探討了「工作」、「壓力」、「溝通」和「選擇」等命題。

《匙羹》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《匙羹》講述平面設計師阿明（潘泰銘 飾）因為玩手機遊戲Candy Crush而欠下巨債，走投無路的他，打算向舊同事阿銘（梁嘉進 飾）借錢，阿銘卻誘騙他接了一單暗殺任務，暗殺對象竟然是阿明多年不見的大學同學阿榮（陳小東 飾），更荒謬是客人只提供一隻匙羹，他怎樣可以用一隻匙羹來殺人？一個求財，一個求生，二人發揮「Be Creative」精神，以為可以滿足客戶要求地詐死，怎料突然出現低級錯誤的意外⋯⋯

《匙羹》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《匙羹》是香港演藝博覽「演博節目」之一，以及第四屆「粵港澳大灣區文化藝術節」的響應節目，借重演的機會，邱廷輝將上次演出的四面台，變回傳統的單面舞台，除了走位等需要進行技術調整，也沒有了將鈔票灑落觀眾席的安排，過場變得更爽快，觀眾也看得更舒服，與此同時，梁澤宇也嘗試將劇本改得清晰一點，因為有初演的觀眾反映有些地方不太明白，這次重演應該不再有問題。

《匙羹》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《匙羹》繼續由趙婉妏負責佈景及服裝設計，葉俊霖負責燈光設計，梁思樺負責音樂及音響設計，黃譜誠負責形體設計，在這次重演新加入的盧榮錄像設計。開場前，舞台背景像是一個電子鐘，顯示出日期、時間和溫度，而在演出過程中，偶然變成鬧市的高樓大廈，配合劇情，很有心思。

《匙羹》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《匙羹》共分為七場，依次序是【8月21日】、【8月20日】、【8月21日】、【8月19日】、【8月21日】、【8月17日】和【8月22日】，這個時間錯亂的安排，梁澤宇在演後分享會裡笑說是受到電影《天能》（TENET）的影響，然而，這樣抽絲剝繭地將「判上判」的真相揭盅，讓阿銘的「老闆」阿延（張焱 飾），以及阿延的「老闆」晴姐（朱詠欣 飾）先後出場，既提昇了荒謬感覺，也讓我們反思自己究竟屬於食物鏈的哪一層？

《匙羹》劇照（圖片來源：香港話劇團）

《匙羹》重演的場刊比初演時更有份量，新增了由香港話劇團戲劇文學實習生胡筱雯撰寫的【現代人的存在意義是……】，以及【《匙羹》靈感來源之一】。前者為大家解讀現代人的生活密碼，讓大家更明白導演和編劇在劇中埋下的符號，如果你是曼聯球迷，相信會別有一番體會；後者是電影《腦作大業》（Synecdoche, New York）的一段獨白，梁澤宇在演後分享會裡透露他第一次聽到這段獨白，是多年前在牛棚觀看的舞台劇時，由李鎮洲讀出的VO，他努力地記下來，輾轉成為了《匙羹》的重要元素。

圖片來源：筆者

《匙羹》見證了「荒謬才是真正的邏輯」，然而，最荒謬的是，雖然重演比初演時更「精煉」，卻是一次「貶值」了的演出。去年灑落在觀眾席的鈔票是1000元，今年掉落在舞台上的鈔票卻只是500元，當中究竟有何玄機？也許，就像劇中那隻匙羹的撲朔迷離。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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