《破・地獄》劇力萬鈞　如何拯救生人、生人也需要超渡｜何故專欄

《破・地獄》以香港獨特的殯儀業界為主題，以非物質文化遺產「破地獄」為核心，是很「香港」的電影，更有可能是2024年最佳香港電影！



《破・地獄》電影海報

《破・地獄》由陳茂賢編劇、導演和監製，黃子華和許冠文領銜主演，衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只和鍾雪瑩聯合主演。雖然集合了兩大喜劇泰斗，卻是一套感人肺腑、賺人熱淚的文藝片。

《破・地獄》電影海報

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《破・地獄》是陳茂賢在兩集《不日成婚》後的新作，由紅事轉白事，前名《度脫之舞》，英文片名「The Last Dance」，重新定義「破地獄」，雖然這是為先人所跳的「最後之舞」，但即使儀式完結了，生人其實仍未「度脫」。本片的重點是討論如何拯救生人，生人也需要超渡，生人也需要「破地獄」，生人的問題解決後，才可以好好繼續生活，既充滿寓意，也充滿詩意。

《破・地獄》劇照

《破・地獄》講述疫情肆虐百業蕭條，婚禮策劃師魏道生（黃子華 飾）被迫轉行，接替同居女友曾美玉（周家怡 飾）的叔父明叔（秦沛 飾），成為一名喪禮經紀人，起初因為理念的差異，跟合夥人喃嘸師傅文哥（許冠文 飾）產生許多衝突，也犯了不少外行人的錯誤，直至處理客戶甄小姐（韋羅莎 飾）的特殊要求時，郭文出手相助，讓道生覺悟人生只是一段旅程，到站了就要落車，其後親歷文哥跟兒子志斌（朱栢康 飾）和女兒文玥（衛詩雅 飾）的各種矛盾，令道生慢慢改變了對職業及生活的態度，明瞭「破地獄」的真正意義，以及自己的使命。

《破・地獄》劇照

《破・地獄》劇照

《破・地獄》讓觀眾從道生的角度出發，窺探香港殯儀業界，反思中華傳統文化。故事由一連串的生離和死別交織而成，從明叔的移民開始，觀眾在道生的不同客戶，以及逝者的不同親友身上，一起見證生命無常。陳茂賢選用了大家熟悉的南音《客途秋恨》，簡直是神來之筆！此曲讓文哥終於打開心扉，跟道生正式成為拍檔，一切盡在不言中，重點是其中兩句歌詞「今日天隔一方，難見面」，配合本片的主題，可算是畫龍點睛。

《破・地獄》劇照

《破・地獄》劇照

《破・地獄》可算是刻下香港的眾生相，觀眾各自對應親身經歷，牽引不同的感動和共鳴。除了兩代笑匠的對手戲非常精彩，每位演員都有充足的發揮機會，即使戲份不多的周家怡、韋羅莎、梁雍婷和金燕鈴，都讓觀衆留下深刻印象，再次飾演「人渣」的朱栢康，飾活了為兒子不斷犧牲的父親，更是令人又愛又恨。衛詩雅飾演的文玥，乃是本片最重要的角色，她跟陳茂賢比前作更有默契，演得恰到好處，有種淡淡然的哀愁，相信有機會再次問鼎金像獎影后。

《破・地獄》劇照

《破・地獄》角色鮮明，特別是一眾令人心痛的女角。文玥從小視父親為偶像，希望繼承他的衣缽，但是喃嘸師傅傳男不傳女，讓她多年來飽受原生家庭的傷害；甄小姐難忍喪子之痛，因此有個瘋狂的想法；蘇蘇（梁雍婷 飾）被「摯友」丈夫黎先生（白只 飾）禁止出席喪禮，願意付出任何代價見「摯友」最後一面；蓮姐（金燕玲 飾）在老伴過身後獨自守住小店，孤苦無依；美玉渴望擁有一個完整的家庭，道生卻有他的苦衷。本片在探討生死同時，道出女性在父權社會的掙扎和無奈，也反映出這個城市的各種問題。

筆者與導演陳茂賢及主演衛詩雅合照

《破・地獄》匠心獨運，劇力萬鈞，後勁凌厲，洗滌心靈，記得帶兩包紙巾入場，一包自用，一包借給別人。某程度上，《破・地獄》就像是一場另類的「破地獄」，陳茂賢讓道生為觀眾超度，為我們「破地獄」，可算是功德無量。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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