台灣票房冠軍《青春18×2》陣容雖強勁　劇情卻大失所望？｜湯禎兆

是的，也不妨開門見山，以「作為旅遊影片」為《青春18×2通往有你的旅程》定性，也可以說如你不以此角度看下去，相信也難以在熒幕前繼續觀賞下去。當然，一切與票房無關，電影在臺灣上映兩週後成為國片年度票房冠軍，亦是2024上半年度唯一進入票房前十名的國片，我登時想起《正義迴廊》——當電影在一時一地回應了積存的在地氛圍，的而且確可創造奇蹟。事實上，電影配上清原果耶、松重豐、黑木華及黑木瞳等的強陣，早前在香港國際電影節上映時也曾深受吸引，幸好一票難求，否則相信中途離場機會極高。

文：湯禎兆｜原題：作為旅遊影片的《青春18》之時不我與



（《青春18×2通往有你的旅程》劇照）

雖然與《新活日常》不同，背後沒有日本資方如「THE TOKYO TOILET」的支持，但因為《青春18×2通往有你的旅程》緣起來自ＪＲ青春１８車票，所以火車旅行儼然也成為鏡頭焦點。只不過我想說的，今次今日已不再是《情書》的年代，９５年把小樽拍得驚為天人，到今天基本上早已不可能複製。事實上，網上早已有大量精製的日本火車風景紀錄作，任何天跡海角的廢鐵精華都不難盡收眼底，以旅遊為焦點的出發點，其實正是反旅遊的自嘲。

《青春18×2通往有你的旅程》電影劇照

至於劇情，真的一句也不想多言，而且也很難過地《情書》成為背後的致敬文本。當年舒琪和我曾為《情書》的港版DＶＤ特意錄製了同步的評論聲軌，有興趣的讀者可找來一看。致敬及褻瀆，其實絕非一線之差，如是我信。

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