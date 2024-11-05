梵蒂岡吉祥物Luce賀禧年　教會的現代化轉變與日本動漫共鳴引熱議

梵蒂岡公布了一款吉祥物引起熱議，原因是吉祥物Luce採用日本動畫風格設計，似乎與向來嚴肅的梵蒂岡這個天主教會最高領袖駐地格格不入。「Luce」在意大利文中意指「光」，象徵著希望與指引，是為2025年聖年的主題，今年對於梵蒂岡有著獨特意義，梵蒂岡指出吉祥物的設計旨在吸引當代年輕人，讓他們更能夠與教會的文化產生連結與共鳴。



圖片來源：www.instagram.com/tokidokibrand

2025年是梵蒂岡曆法中一個特別的聖年「禧年」，每逢25年一次，屆時將會接待數千萬的朝聖者。來自世界各地的朝聖者不乏年輕人，梵蒂岡特意邀請到著名意大利藝術家Simone Legno操刀，設計出富有象徵意義的Luce，其外觀特徵鮮明，擁有藍色的頭髮，穿著黃色的雨衣，是為參照梵蒂岡國旗顏色而定的，雨衣的設計象徵著「在生活的風暴中前行」。

Luce手持朝聖者的法杖，追求永恆的朝聖之路，並穿著沾滿泥土的靴子代表著艱難的旅程。還有一些細節如眼睛中的高光呈現貝殼的形態，原來是傳統的天主教朝聖象徵，在中世紀時期朝聖者往往會佩戴貝殼以表示他們正在前往朝聖途中，Luce還掛著一串玫瑰念珠以強調她的宗教背景。

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Luce在10月28日面世，並且宣布將會代表梵蒂岡現身於2025年大阪世博。Luce的推出引起了廣泛的社會迴響，尤其體現在社交媒體上，雖然不少年輕網民表現出對新的吉祥物之興奮和支持，認為這是一個現代化的做法，能夠吸引更多年輕人參與宗教活動，促進教會與流行文化的結合，亦有不少藝術家迅速創作出有關Luce的二次創作及Meme，並將之與其他知名的動漫角色進行比較，最明顯的是同樣擁有一把藍髮的《新世紀福音戰士》綾波麗，不過相信Luce的藍髮是啟發自聖母瑪利亞經常戴着藍色的頭巾和圍巾的形象。

可惜並非所有的反應都是正面的，較為傳統的觀點認為Luce的設計過於現代且顯得幼稚，無法代表教徒心中神聖莊嚴的天主教信仰，有些評論者甚至將Luce的名字與路西法（Lucifer）聯繫起來。事實上路西法在墜落之前真的代表晨曦之星，名字組合自代表光的拉丁語「lux」，不過Luce與路西法的聯繫很快便被駁斥。

圖片來源：www.instagram.com/tokidokibrand

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雖然世人似乎對Luce的出現反應兩極，但她的確標誌著教會在文化適應性上的一個重要進程，顯示出教會希望通過可愛的角色來吸引年輕人，改變其過去的陳舊形象。另一方面，創作者Simone Legno本身同樣受到質疑，Legno被指出過往曾參與LGBT群體的驕傲遊行（Pride parade），亦為性玩具品牌設計產品，令傳統保守派認為Legno未必是最適合操刀吉祥物設計的人選。

Legno出生於1977年的羅馬，成長自天主教家庭，對於日本文化極度熱愛深深影響了他的創作，於2004年他移居洛杉磯並創立了品牌「tokidoki」，產品範圍非常廣泛包括服裝、玩具、配飾等，其作品大多以可愛、遊戲化的風格見稱，標誌性的角色如「Moofia」、「Cocomando」、「Wild Boys」等都是結合了日本文化和街頭藝術的產物。tokidoki對於Legno而言無疑是一個充滿快樂、想像、生活和夢想的世界。

Simone Legno在tokidoki創作的角色（圖片來源：tokidoki）

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Legno於Luce推出當天在Instagram表示，禧年是一個與包括年輕人在內的無數人見面和對話的獨特機會，他希望朝聖者Luce與她的朋友能夠代表年輕一代心中的共鳴，當今的年輕人大多是看著日本動漫長大的。雖然未必所有教徒都喜歡Luce，但Luce卻在另一個舞台上發光發熱。

推出僅僅數天，Luce的風潮已席捲了加密貨幣領域，同名的迷因幣（Memecoin）在10月29日推出，有鑑於Luce的天主教吉祥物背景，背後有多達十億教徒，某個百分比的追捧已經有夠可觀，Luce迷因幣的市值一度升上7,700萬美元，在極短時間內上漲了數百倍，甚至連帶到Luce的3位朋友Fe、Xin、Sky及小狗Santino也一同大升。不過考慮到Luce迷因幣並非天主教官方發行的，所以投資要份外謹慎。