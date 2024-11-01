《焚城》群星如雲　首部華語輻射電影諷刺官僚扣人心弦｜何故專欄

《焚城》緊張刺激，扣人心弦，諷刺官僚，言之有物，是近年難得一見的香港電影大製作。



《焚城》集合了金像和金馬班底，由潘耀明執導，麥天樞編劇，黃偉亮動作拍導，江志強與劉德華監製，劉德華、白宇、莫文蔚領銜主演，連同一眾年輕演員，合力攝製出首部華語輻射災難電影。



《焚城》電影海報

《焚城》英文片名「Cesium Fallout」，當中的「Cesium」是化學元素「銫」（化學符號為Cs，原子序數為55），大家可能較為陌生，但是發生於1987年9月13日，被國際原子能機構（IAEA）稱為「世上最糟的放射性事故之一」的「戈亞尼亞事故」（The Goiânia Accident），輻射源頭只是一個小小金屬囊，裡面含有93克（3.3盎司）的高度放射性氯化銫（由銫-137組成），本片設定「戈亞尼亞事故」同類的災難在香港發生，但重點是人禍比天災更可怕。

《焚城》電影海報

《焚城》講述高強度放射物銫-137突然在新界北區的垃圾場內洩漏，加上颱風迫近，24小時後輻射有機會擴散全城，七百多萬香港人危在旦夕！剛巧特首（姜大衛 飾）外訪，由財政司司長方王惠明（莫文蔚 飾）擔任署理特首，她跟前高官的環保專家范偉立（劉德華 飾）針鋒相對，更以擔心引發恐慌為理由封鎖輻射消息，但似乎另有隱情。與此同時，范偉立小舅消防隊長黎傑峰（白宇 飾），和以消防總隊目煙剷（謝君豪 飾）為首的隊友奉命到達前線救災，卻一再遇上突發意外⋯⋯

《焚城》劇照

《焚城》簡單一句就是「官商勾結害香港」，劇情三線並進，除了在前線救災的消防員，以及特區政府的「危機處理小組」，還有不同階層的市民，平民代表有范偉立的女兒范藹林（許恩怡 飾）和岳母（吳彥姝 飾），以及災場外圍容記茶檔老闆（張達明 飾），「奸商」代表就有DOE集團主席高培德Peter Cowen（王敏德 飾）和方王惠明的丈夫方銘鏗（周文健 飾），從不同的立場和角度，呈現出「末日倒數」下的眾生相。然而，本片的時空設定在回歸後的香港，大家很清楚一切問題都會被解決，迎接「以治及興」的新世代。

《焚城》劇照

《焚城》群星如雲，「危機處理小組」中除了領銜主演劉德華和莫文蔚，還有不少影帝影后級的演員，包括飾演財政司司長政務助理的王菀之、飾演保安局局長的鄭則士、飾演消防處處長的林保怡、飾演天文台台長的區嘉雯、飾演醫管局主席的白耀燦、飾演警務處處長的余世騰、飾演食物及衞生局局長的張松枝、以及飾演爆破專家的郭偉亮和張達倫，當中以區嘉雯最為突出！本片的焦點所在，當然是身兼監製和主演的劉德華，他的演繹雖然是一貫的「劉華」，今回卻是一個令人舒服的「劉華」，特別是他痛罵眾高官的一幕，某程度上，可算是大快人心，說出了部分市民的心聲。

《焚城》劇照

《焚城》劇照

《焚城》不只是消防員的故事，但最好睇的正是有血有肉的消防員，特別是一班年輕的消防員！消防總隊目煙剷（謝君豪 飾）充滿了成熟男人的魅力，消防區長劉兆強（黃德斌 飾）更是一個完美的好上司，高級消防隊長陳美恩（王丹妮 飾）和消防總隊目蘇怡（廖子妤 飾），都是巾幗不讓鬚眉，然而，最精彩的是深入險境的消防隊目寶明（梁仲恆 飾）、以及消防員阿水（何啟華 飾）、細柱（魏浚笙 飾）、Finger（林家熙 飾）和大B（黃愷傑 飾），當中以何啟華、魏浚笙和林家熙令人留下最深刻印象。在影帝謝君豪的帶領下，這些新生代香港演員，正是大家入場觀看本片的最大理由！補充一句，為白宇粵語配音的盧鎮業也應記一功。

《焚城》劇照

《焚城》劇照

《焚城》在香港電影的艱難時期，讓不少香港年輕演員，甚至是新演員，參與話題性商業大片，而且各有發揮空間，給予他們磨練和成長的好機會，任重而道遠，說不定將會是香港電影業絕處逢生的契機。

《焚城》除了拍攝和特技出色，另一重點是劇情貼地，而且連結起香港觀眾的集體回憶，無論是范偉立在位時因為推行一條有瑕疵的法例而間接下台，或是在市民疏散時的個別場面，甚至是最後拯救香港的方法，都是很有心思，觀眾各有共鳴，麥天樞繼《樹大招風》和《神探大戰》，再次將「銀河映像」的創作風格發揚光大，巧妙地說好香港故事。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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