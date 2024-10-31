「姜濤茶餐廳」食住玩餐飲體驗　茶餐廳是香港的縮影｜何故專欄

「我再講一次，茶餐廳嘅重點係『選擇』。我哋都應該有『選擇』。」



2024年10月27日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場第四回，《茶餐廳的親善大使》移師在又名「姜濤茶餐廳」的「永發茶餐廳」進行，繼續為大家帶來「食住玩，玩住食」的有趣餐飲體驗。



《茶餐廳的親善大使》改編自收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事，由資深舞台劇演員邱萬城繼續領銜主演，今回已經是2024年內的第五場活動，以全新劇本再度跟大家見面，除了加強「親善大使」跟「客人」的互動，也增添了香港飲食文化的資訊，並且為「客人」提供更多選擇。

圖片來源：筆者

《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」，今回不只有主菜ABCD餐的選擇，還有前菜的兩款選擇，分別是蛋撻或西餅(西餅可以選舉忌廉筒或拿破崙)，以及迷你「姜濤餐」(椒鹽魚蛋和椒鹽燒賣)。與此同時，問答遊戲換上更多既過癮又抵死的茶餐廳術語，而獎品分別是卡樂B原味蝦條、卡樂B熱浪香辣味薯片、以及四洲脆脆蝦餅，都是屬於我們的「回憶中的香港味道」。

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《茶餐廳的親善大使》今回的全新劇本和套餐選擇，呼應曾經在永發茶餐廳拍攝的影視作品，姜濤曾經在永發茶餐廳拍過電影《阿媽有咗第二個》，扮演茶餐廳侍應，他在拍攝期間經常買小食劇組分享，包括：西多士、蛋撻、椒鹽炸燒賣、椒鹽炸魚蛋，因此衍生出「姜濤餐」，也被揀選為這今回《茶餐廳的親善大使》的其中一項選擇。

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《茶餐廳的親善大使》除了「姜濤餐」，還有「小池榮子雜會炒河」。日本女星小池榮子亦曾經在「永發茶餐廳」拍攝劇集，就在2017年9月下旬，她來到香港，拍攝一套名為《愛在香港》（恋する香港）的日本電視連續劇，共有4集，全劇在香港取景，小池榮子飾演的井本真樹，在第二集獨自來到永發茶餐廳，點了一枝藍妹啤酒、以及一碟雜會炒河，品嚐獨特的香港味道！

《茶餐廳的親善大使》作為「餐飲劇場」，以私人派對的模式，將永發茶餐廳變成「互動參與式情境劇場」，嘗試推廣及傳承香港代表性的「茶餐廳文化」。在「客人」踏進永發茶餐廳的一刻，「演出」已經開始了！邱萬城化身「茶餐廳的親善大使」，親切地迎接不同「客人」，安排他們入座，並且記錄他們選擇的前菜和飲品。

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《茶餐廳的親善大使》今回在永發茶餐廳的ABCD餐，可算是各有特色。A餐不只是上述的「小池榮子雜會炒河」，重點是按照《回憶中的香港味道》的劇情，加配香港著名品牌余均益辣椒醬；B餐的「古法陳皮鴨腿湯飯」，除痰潤肺、健脾益胃，健康美味，很適合這個季節食；C餐的「乾炒牛肉意粉」，由乾炒牛河演化而成，茶餐廳真的是一個充滿無限創意和可能性的地方！D餐的「Show Me Your Love」，據說是比豆腐火腩飯更有代表性的香港茶餐廳美食，而且在KOL的推廣下，已經傳到海外，正考慮收錄在《茶餐廳的親善大使》卷四。

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「記住，我哋要喺有限嘅條件下，堅持自己嘅選擇！



「呢個正正係茶餐廳比其他食肆優勝嘅地方，因為茶餐廳就係香港嘅縮影！



「大家必須謹記，茶餐廳係香港嘅縮影，亦係畀我哋可以繼續『窮風流』嘅安樂窩。」



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《茶餐廳的親善大使》今回除了有「姜濤」和「小池榮子」，還有永發茶餐廳的陳老闆！壓軸高潮，他跟邱萬城真誠對話，分享了他經營永發茶餐廳近四十年來的苦與樂，以及近年香港飲食業的變遷。《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」，希望大家可以選擇留港消費，選擇支持香港的良心小店。

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《茶餐廳的親善大使》在永發茶餐廳的活動圓滿結束，感恩和大家一起渡過了愉快且充實的晚上！《茶餐廳的親善大使》在今年的活動已暫告一段落，我們已準備好在台灣和日本的演出，大家請密切留意！一起用自己的方法，保留和傳承「香港味道」！

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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