《ＡＶ帝王》與《極惡女王》是跟隨同一日劇方程式？｜湯禎兆專欄

由《相撲聖域》出現到《極惡女王》接棒，我相信大家一點都不會感到詫異，甚至會覺得理所當然。是的，男女易位，由相撲到職業摔角——無論背後有多少業界田野調查的基礎，其實背後其理同一：都是繼續販賣日本文化二元矛盾性的神話（又或名之為共犯式鞏固建構），以便合理化獵奇下去。

文：湯禎兆｜原題：《極惡女王》方程式



唐田英里佳在新劇《極惡女王》剃光頭演出。（劇照）

當然，始作俑者應是《ＡＶ帝王》，因此作的大賣，於是才有近親繁衍的《相撲聖域》及《極惡女王》出現。嚴格來說，貫穿的方程式都是刀仔割大樹的策略——偏鋒題材配低成本製作，以圖殺出一條血路。《ＡＶ帝王》的卡士陣容算較亮麗，但其實大家心知肚明——山田孝之、伊藤莎莉、滿島真之介及柄本時生等全不是有收視率保證的演員；至於《相撲聖域》難道可以染谷將太為賣點？《極惡女王》的剛力彩芽更遠非當年的媒體寵兒了。

三浦友和、椎名桔平及尾野真千子的《極惡頑暴》

事實上，如果觀眾對日本暗黑業界有興趣的話，我推薦三浦友和、椎名桔平及尾野真千子的《極惡頑暴》（富士１４）給大家——對地下錢莊及欺詐業界的刻劃，既直視又有娛樂性，更加不容錯過！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）