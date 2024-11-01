抽象大師Mark Rothko從色塊中探索情感　讓觀畫化為一段哲學旅程

「畫甚麼並不重要，只要畫得好就可以了」——創作力無極限，創作是自由的，觀眾也抱開放態度去觀畫，但細心一看，會發現大師之作在顏色、構圖、比例之類的繪畫屬性暗藏奧秘，這正正是藝術的引人入勝之處。在這方面做到極致的，有20世紀最具影響力的藝術家之一Mark Rothko，他的作品不僅改變了抽象繪畫的面貌，還深刻影響了觀眾對藝術的理解與體驗，最近他的一幅作品迎來拍賣，估價高達逾2億港元之天價，今回來解構這幅構圖簡約的傑作當中的奧妙。



Mark Rothko《無題（黃與藍）》，1954年作，估價：2.25至2.75億港元（圖片來源：蘇富比）

Mark Rothko的藝術生涯跨越50年，其畫作以獨特的色彩組合和深邃的情感表達而聞名，可謂是色彩與情感的交響曲。縱然畫作以極為簡約的色塊構成，但當中的用色、比例等卻極為嚴謹，他一生持續性地專注於表達純粹的繪畫屬性，並以抽象的視覺元素與戲劇的本質相結合，揭示高深的哲學真理。Mark Rothko原名為Marcus Rothkowitz，生於1903年的俄羅斯Dvinsk，在6歲時舉家移民至美國定居波特蘭，他自小學業成績優異後來成功考入耶魯大學，可惜他志不在此，於1923年未完成學業便輟學隨即前往紐約市展開新生。

Mark Rothko（圖片來源：蘇富比）

在紐約他轉而修讀藝術與設計，一次參加立體主義大師Max Weber的藝術課程大受啟發，後者為法國前衛運動的重要人物之一，在其指導下Rothko將藝術視為情緒表達的工具，影響了他之後的創作取向。他的早期作品受到表現主義的影響，以描繪日常生活的主題為主，從中展現出強烈的情感和神秘感。在30年代他的名聲逐漸上升並開始在當地的美術館舉行展覽，直到二戰期間他受到當時的社會氛圍影響，作品開始融入更多生存和死亡的主題，而且風格演變得更為抽象，將超現實主義與抽象繪畫結合起來開創出一種全新的藝術表達方式。

《NO. 1 (ROYAL RED AND BLUE)》，1954年作，2012年11月於紐約蘇富比以美元7510萬售出（圖片來源：蘇富比）

Rothko的藝術風格被稱為色域繪畫（Color Field Painting），強調色彩的純粹性與情感的表達，作品一般呈現出簡單的形狀和大面積的顏色，多以幾個垂直排列的矩形構成，以其鮮艷的色彩和簡約的構圖見稱，並互相在色彩上形成對比，他會利用薄層顏料創造出如同內部發光的效果，營造出獨特的視覺衝擊之餘亦帶有情感的體驗，當觀眾直面他的作品時會產生深刻的情感共鳴，既具備強烈的視覺吸引力亦傳遞出一種無形的力量。他的代表作大多都以顏色為主題，例如1950年創作的《White Center》、1961創作的《Orange, Red, Yellow》，後者更於2012年以8,690萬美元（約6.75億港元）成交，成為了直至當時為止拍賣價最高的當代藝術品，一舉使他成為了史上最高身價抽象畫家。

《無題（黃與藍）》於1973年在美國華盛頓國家美術館開幕晚宴展出（圖片來源：蘇富比）

相信很多觀眾都會覺得他的藝術核心理念來自色形的組合，其實還有更深一層的意義，他曾說過：繪畫的目的是表達基本的人類情感。據說曾經有觀眾在觀看他的畫作時流下眼淚，Rothko相信藝術的真正意義在於觀者和作品之間的圓滿體驗，這種體驗卻是無法用言語來解釋的。

圖片來源：蘇富比

即將於11月11日在蘇富比上拍的作品《Untitled (Yellow and Blue) 》（無題（黃與藍））繪於1954年，是為Rothko首度在亞洲上拍的作品，黃色與藍色的運用有如呈現朝霞的光彩，原來是Rothko潛心思索下得出的總結，站在作品前可以獲得沉浸在安詳的海洋般感受，體會洶湧而至的澎湃力量，特別得益於巨大的尺幅，原來此作高達242.9cm，比成年人更為高大可以將觀眾包圍其中，有助於直接與畫作交流。1954年是Rothko藝術生涯中的巔峰時期，當年他得到難得的機會在芝加哥藝術博物館舉行了首場大型博物館級的個展，展覽之成功使他躋身成抽象表現主義大師之行列。當時他已年屆50，亦已作畫30年，他標誌性的色域繪畫風格已步入成熟，不僅是表達藝術的張力，更能引領觀眾感受內心意境，讓他的作品跨越到哲學的領域。